Ανεβάζει στροφές η πολιτική αντιπαράθεση εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας με τα έκτακτα κυβερνητικά μέτρα για την ανάσχεση των πιέσεων που προκαλούνται από το ντόμινο των αυξήσεων σε καύσιμα και καταναλωτικά αγαθά να βρίσκονται στο στόχαστρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δέχεται εισηγήσεις για προσφυγή σε πρόωρες κάλπες με τη συζήτηση να παραμένει στο προσκήνιο, παρότι ο ίδιος το διαψεύδει κατηγορηματικά επαναλαμβάνοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας αλλά και της ολοκλήρωσης του εκλογικού κύκλου.

«Η οικονομική και πολιτική σταθερότητα αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό όπλο για την πατρίδα μας και δεν πρέπει να διαταραχτεί» τόνισε ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του, ενώ και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στο ίδιο μήκος κύματος σημείωσε: «η περίοδος είναι μεγάλης αναταραχής και η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Έχει αποδειχθεί πόσο μας ωφέλησε αυτό» προσθέτοντας: «Η κυβέρνηση νοιάζεται για ένα πράγμα: για τα προβλήματα».

Πάντως, ακόμα και γαλάζια στελέχη συζητούν το σενάριο της επίσπευσης της εκλογικής διαδικασίας, ειδικά σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη, ενώ κρίσιμες υποθέσεις – η δίκη για τα Τέμπη, οι υποκλοπές αλλά και η φημολογία για συνέχεια στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ- προσθέτουν πίεση στην κυβέρνηση. Η συγκυρία αυτή ενισχύει τα σενάρια για αιφνιδιαστική προσφυγή στις κάλπες, με κυβερνητικά στελέχη να αναγνωρίζουν ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να αιφνιδιάσει πιθανούς πολιτικούς αντιπάλους που προετοιμάζουν νέους κομματικούς σχηματισμούς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η στρατηγική του πρωθυπουργού επικεντρώνεται στην απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος και στη διατήρηση της θεσμικής συνέπειας. Η θέση αυτή εδράζεται στην εκτίμηση ότι η χώρα δεν θα πρέπει να εισέλθει σε προεκλογική περίοδο εν μέσω σύνθετων προκλήσεων, αλλά να διατηρήσει την εσωτερική συνοχή και τη διεθνή της εικόνα. Στο πλαίσιο αυτό το Μέγαρο Μαξίμου παραμένει σταθερό στη γραμμή εξάντλησης της τετραετίας, θεωρώντας ότι η επιλογή αυτή διασφαλίζει τόσο την πολιτική συνέχεια όσο και την κυβερνητική αξιοπιστία.

Σκληρό ροκ με το ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή τη χθεσινή ομιλία του αρχηγού του από το βήμα του συνεδρίου του κόμματος, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι παραμένει αποκομμένος από τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και δεν έχει κατανοήσει τα αίτια που οδήγησαν τη χώρα στην οικονομική κρίση.

«Δεν είναι μόνο ότι έχει κολλήσει η βελόνα, αλλά και ότι ο χρόνος για τον πρόεδρό του έχει σταματήσει πολλές δεκαετίες πίσω», σημείωσε δηκτικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα δεν αντέχει την επιστροφή σε «παρωχημένα συνθήματα» και «ανέξοδες υποσχέσεις», επισημαίνοντας ότι οι πολίτες ζητούν σταθερότητα, προοπτική και συγκεκριμένες πολιτικές με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί το προσεχές διάστημα αλλά και να μεταφερθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δεδομένου ότι πιθανότατα την προσεχή Παρασκευή θα συζητηθεί η προ ημερησίας συζήτηση που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για το κράτος δικαίου, με τον πρωθυπουργό να είναι έτοιμος να απαντήσει με στοιχεία όσον αφορά στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη χώρα στον τομέα της Δικαιοσύνης, η οποία αποτελεί το έσχατο καταφύγιο των πολιτών.