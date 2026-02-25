«Ο ανέξοδος πατριωτισμός δεν πουλάει πια στον ελληνικό λαό γιατί ο ελληνικός λαός θέλει απτά αποτελέσματα και τα έχει», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, απαντώντας στο δριμύ κατηγορώ που εξαπέλυσε νωρίτερα, από το βήμα της Ολομέλειας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος για την εξωτερική πολιτική και την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Με όλα όσα εξελίσσονται στη χώρα μας, όσον αφορά στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, αντιλαμβάνομαι ότι σας έχουν δημιουργήσει μια αμηχανία, το λιγότερο… και μια σύγχυση», σχολίασε ο Γιώργος Φλωρίδης και προσέθεσε ότι αυτή η κυβέρνηση ανακοίνωσε, για πρώτη φορά, τους χάρτες με τα απώτατα όρια άσκησης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, «αυτά που αφορούν τη Νότια Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα». Με βάση αυτούς τους χάρτες, προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την πιθανή εκμετάλλευση των κοιτασμάτων που ενδεχομένως να υπάρχουν και στους διαγωνισμούς αυτούς «εμφανίστηκαν δύο κολοσσοί», η Chevron και η Εxxon Mobil, οι οποίες «δεν απλά δύο εταιρείες, είναι οι ΗΠΑ», σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Οι ΗΠΑ λοιπόν, με αυτές τις δύο εταιρείες, έλαβαν μέρος σε έναν διαγωνισμό διεθνή που καθορίζει τα απώτατα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και αν τα έχετε παρατηρήσει αυτά τα όρια είναι αυτά που συνθλίβουν το περίφημο τουρκολιβυκό μνημόνιο στην πράξη», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε: «Θέλω να θυμηθείτε και να μου πείτε αν και πότε ασκήθηκαν στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Στην πράξη. Άσκηση στην πράξη σημαίνει εκμετάλλευση όλων των πιθανών πλουτοπαραγωγικών πηγών που υπάρχουν εκεί. Θυμάστε να έχει συμβεί άλλη φορά αυτό; Αυτή η κυβέρνηση τα έκανε αυτά και αυτός που τον κατηγορείτε ότι έχει παραδώσει τα πάντα στην Τουρκία».

Ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε και στη «γεωπολιτική αξία του κάθετου διαδρόμου της μεταφοράς υγροποιημένου αερίου η οποία διασφαλίζει τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της χώρας». Αναφέρθηκε επίσης στην «υπεροπλία» στον αέρα, στη θάλασσα και τα νησιά για να αναρωτηθεί μετά από όλα αυτά, για ποια χώρα μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος όταν κάνει λόγο για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Θέλω να μου περιγράψετε μια στιγμή στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης που η Ελλάδα είχε τόσο ισχυρή αμυντική ικανότητα και που ασκούσε τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη, όχι μόνο στη νότια περιοχή αλλά και με τις γεωτρήσεις που εξήγγειλε ότι θα κάνει η Exxon Mobil στη δυτική πλευρά της χώρας. Θέλω να θυμηθείτε να μου πείτε πότε. Αλλά εσείς είστε οι πατριώτες του καναπέ, των εύκολων λόγων. Οι κυβερνήσεις οι σοβαρές δεν αντιπαρατίθενται στο επίπεδο ποιος είναι ο καλύτερος πατριώτης. Αποδεικνύουν τον πατριωτισμό τους στην πράξη. Και ο πατριωτισμός στην πράξη έχει δύο πράγματα: εξασφάλιση της αμυντικής ικανότητας της χώρας έτσι ώστε κανένας ποτέ να μην σκεφτεί ότι μπορεί να πλήξει την Ελλάδα και άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην πράξη, για να μπορέσει να μεγαλώσει ο πλούτος της χώρας, αυτός που θα ενισχύσει τη ζωή των Ελλήνων πολιτών», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Ανέξοδος πατριωτισμός δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση πληρώνει τοις μετρητοίς σε αυτούς που πουλάνε πατριωτισμό και τους πληρώνει στην πράξη. Και ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει τι σημαίνει άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, τι σημαίνει ενίσχυση της κυριαρχίας μέσω της αμυντικής ικανότητας, τι σημαίνει γεωπολιτική ασφάλεια για τη χώρα, με τον κάθετο διάδρομο, όλα αυτά τα καταλαβαίνει», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παρόλα αυτά επιμένει «να πουλάει έναν παλιό πατριωτισμό», ο οποίος «δεν περνάει πια γιατί ο ελληνικός λαός έχει χορτάσει λόγια». Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εξέλιξη των μεγαλύτερων κινήσεων που έχει κάνει ποτέ η Ελλάδα, είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, όχι για την αμυντική μόνο προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων αλλά για την άσκησή τους στην πράξη.