Με αφορμή την επικείμενη συμπλήρωση τριών ετών από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επανέρχεται με νέα δημόσια τοποθέτηση.

Ο υπουργός σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες περί συγκάλυψης, καθώς και τα σενάρια για παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία έχουν καταρριφθεί, διαχωρίζοντας τα λάθη και τις αστοχίες στη διαχείριση της τραγωδίας από την έννοια της συγκάλυψης

«Πριν από ένα έτος, το 80% του ελληνικού λαού πίστευε ότι στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρξε συγκάλυψη. Η συγκάλυψη είχε γίνει υποτίθεται διότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε τόνους παράνομου λαθραίου φορτίου και ο Μητσοτάκης ήθελε να προστατεύσει τον λαθρέμπορο διότι ήταν φίλος του κλπ. Μας είχαν τρελάνει στα κανάλια κάθε μέρα με “εμπειρογνώμονες” της πλάκας που έλεγαν πού πώς και πότε φορτώθηκε το φορτίο. Στη Βουλή Βελόπουλος και Ζωή οργίαζαν και έφτασε η κυρία να κατηγορήσει τον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας ως “λαθρέμπορο εθελοντή του Μητσοτάκη”».

«Ένα χρόνο μετά έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά ήταν ψέματα και ότι δεν υπήρξε κανένα παράνομο φορτίο, κανένας λαθρέμπορος καμία συγκάλυψη, στο δε Δικαστήριο δεν έχει δηλωθεί ως μάρτυρας κανένας από αυτούς τους “εμπειρογνώμονες” οι οποίοι εξαφανίστηκαν», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Τέλος, όπως σημείωσε στην ανάρτησή του: «Άλλο αν έγινε λάθος στη διαχείριση του χώρου, με τη βιαστική μεταφορά και τη δίκαιη αγανάκτηση των γονέων που βρήκαν οστά των θυμάτων σε άλλο μακρινό χώρο, που ναι πολλά λάθη μπορεί να συνέβησαν εκείνη την ημέρα και να τους ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο η συγκάλυψη».