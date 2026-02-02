Μήνυμα για την έναρξη του εθνικού διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έστειλε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα εκκινεί μια κορυφαία διαδικασία. Προφανώς δεν εξαντλείται στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Όλα τα κόμματα θα αναμετρηθούν με την ιστορία και θα δώσουν εξετάσεις στους πολίτες», τόνισε, στη σημερινή ενημέρωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ο πρωθυπουργός επιδιώκει μια αναθεώρηση με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση όπου θα δημιουργηθεί ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης. Να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές τους επόμενους εμπόρους ελπίδας. Να μην ψηφίζονται προϋπολογισμοί που εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Το “δώστα όλα” να μείνει μια μακρινή δυσάρεστη ανάμνηση. Το κόμματα του κέντρου θα αναμετρηθούν με την ιστορία. Η αναθεώρηση του άρθρου 86. Κορυφαία προτεραιότητα. Δεν πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα η παραπομπή ή μη ενός υπουργού στη δικαιοσύνη. Όλα τα κράτη έχουν μια ξεχωριστή διαδικασία»

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης μίλησε για το περιβόητο Άρθρο 16, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «δόθηκε μια προσωρινή λύση και ήρθε η ώρα να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία. Να υπάρχει απαιτούμενη η πλειοψηφία. Όλα όσα πρέπει να κάνουμε για τη δικαιοσύνη και όλες τις προτεραιότητες που περιέγραψε ο πρωθυπουργός».

«Στόχος είναι να γίνει μια πιο διευρυμένη συζήτηση ειδικά για την αξιολόγηση. Θα γίνει μια πολιτική μάχη και θα φανεί αν η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στο 2030. Να συνδεθεί με το Σύνταγμα και την συζήτηση περί μονιμότητας».

Γιατί εστάλη επιστολή στους βουλευτές της ΝΔ

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η επιστολή απευθύνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ για να συνδιαμορφώσουν όλοι μαζί την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ενώ ανάλογες διαδικασίες θα αναληφθουν και στα άλλα κόμματα.

Το σχόλιο Μαρινάκη για την Χριστίνα Αλεξοπούλου

«Νομίζω ότι αυτό που ήθελε να πει δεν απευθυνόταν στους πολίτες αλλά στα κόμματα. Δεν απευθυνόταν σε έναν λαό που υπέστη τόσο μεγάλη δοκιμασία στα μνημόνια ως αποτέλεσμα της μαξιμαλιστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και χρεοκόπησε τη χώρα. Ήθελε να πει ότι η λογική επί ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια επί Τσίπρα έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν. Έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι με τους πολίτες», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη δήλωση «το τζάμπα πέθανε» που έκανε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.