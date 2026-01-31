Με την πάγια θέση ότι απαραίτητη συνθήκη για να είναι μια χώρα ευημερούσα και σε περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας πρέπει να είναι και ασφαλής και θωρακισμένη, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο Ζάγκρεμπ στη συνάντηση των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο προετοιμάζεται η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και την συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όλα τα παραπάνω, σε ένα διεθνές περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται με γεωπολιτικές αλλαγές αλλά και διαχρονικές σταθερές που δεν είναι πλέον δεδομένες.

Δεδομένο ωστόσο θεωρείται το γεγονός ότι η εικόνα της Ελλάδας έχει αλλάξει επί τα βελτίω καθώς συνεχίζει να δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ της για την άμυνα όχι μόνο λόγω γεωγραφικών συνθηκών αλλά και γιατί έχει πλέον μια εύρωστη οικονομία που της επιτρέπει παράλληλα να μειώνει φόρους για τη μεσαία τάξη και ταυτόχρονα διατηρεί πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι λοιπόν μια χώρα που κινείται στην σωστή κατεύθυνση με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα και μάλιστα για πολλούς από τους εταίρους της θεωρείται παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέρμαχος της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, είχε επαφές στην Κροατία, με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μέρτς, και άλλους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και τάχθηκε υπέρ του παραπάνω μοντέλου ενόψει και της επερχόμενης άτυπης Συνόδου Κορυφής. Στο τραπέζι των ηγετών του ΕΛΚ έπεσαν και θέματα όπως η βελτίωση της καθημερινότητας με αιχμή την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αλλά και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας αλλά και η στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Γροιλανδία.

Το βλέμμα στην Άγκυρα

Παράλληλα, στην Αθήνα οι επιτελείς του πρωθυπουργικού γραφείου και του υπουργείου Εξωτερικών προετοιμάζονται για το ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν το οποίο τοποθετείται από ανώτατη διπλωματική πηγή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Αυτό που απομένει είναι να οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία.

Με δεδομένο το βαρύ πρόγραμμα και των δυο ηγετών αλλά και το γεγονός ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου και μετά ξεκινά το Ραμαζάνι, Αθήνα και Άγκυρα δεν ήθελαν να περάσει και άλλο χρονικό διάστημα έως την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο. Και έτσι, τα επιτελεία των δυο ηγετών «κυκλώνουν» ημερομηνίες ανάμεσα στις 9 και τις 13 Φεβρουαρίου.

Η συνάντηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές πρέπει να μείνουν ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και κατά συνέπεια να διατηρηθεί η ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στους στόχους και των δυο χωρών είναι βέβαια και να αποφευχθούν σοβαρές εντάσεις και να παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο ζητήματα που στο παρελθόν οδηγούσαν σε κρίσεις.

Επίσης, τόσο η τουρκική όσο και η ελληνική πλευρά συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο.

Σε αυτή τη χρονική στιγμή, θέμα η μια και μόνη διαφοράς ανάμεσα στις δυο χώρες, η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, δεν μπορεί να συζητηθεί καθώς όπως τόνιζε διπλωματική πηγή Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι σε θέση να εισέλθουν σε ουσιαστική κουβέντα για το θέμα αυτό, καθώς δεν υφίσταται κοινή θέση ως προς το εύρος τους, ζήτημα το οποίο η ελληνική πλευρά θεωρεί αδιαπραγμάτευτο.

«Δεν πρόκειται να μπούμε σε συζήτηση για κανένα θέμα κυριαρχίας», ξεκαθάρισε η ίδια πηγή.

Παρόλα αυτά, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα κινηθεί στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.