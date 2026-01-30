Για τη ρύθμιση της συνεπιμέλειας των παιδιών μίλησε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της, ξεκαθαρίζοντας ότι την ψήφισε στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Η κ. Μιχαηλίδου μιλώντας στα Παραπολιτικά, υπογράμμισε πως δεν πρόκειται για ρύθμιση που «πέρασε νύχτα», αλλά για διάταξη ενταγμένη στον κύριο κορμό του νομοσχεδίου και υπερψηφισμένη και από άλλα κόμματα.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση της τροπολογίας από την Όλγα Κεφαλογιάννη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, η κ. Μιχαηλίδου διαχωρίζει πλήρως τη θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε, ούτε θα ήθελε, να μπει στη θέση άλλου, δεδομένου ότι μόλις παντρεύτηκε και έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η ίδια, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν θα έκανε άμεσα χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας: «Δεν νομίζω να το έκανα τόσο άμεσα», είπε χαρακτηριστικά.