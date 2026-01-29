Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας, καθώς σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, αναμένεται η άφιξη της υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Ελλάδα.

Η Γαλλίδα υπουργός θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, με την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών να βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών.

​Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belh@rra «Κίμων». Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκεται μια «βαριά» ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, την ανανέωση της διμερούς συμφωνίας, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.

​Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αμέσως μετά τις συνομιλίες οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.