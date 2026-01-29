Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας, καθώς σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, αναμένεται η άφιξη της υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στην Ελλάδα.
Η Γαλλίδα υπουργός θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, με την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών να βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών.
Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να λάβουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belh@rra «Κίμων». Στο τραπέζι του διαλόγου βρίσκεται μια «βαριά» ατζέντα, η οποία περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, την ανανέωση της διμερούς συμφωνίας, καθώς και ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας στην περιοχή.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αμέσως μετά τις συνομιλίες οι δύο υπουργοί θα προβούν σε κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας προς τιμήν της Γαλλίδας ομολόγου του.