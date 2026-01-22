Ερωτήσεις για πολλά θέματα δέχτηκε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε αν ήταν υπερβολική η διαχείριση της χθεσινής κακοκαιρίας με το 112 και τα μέτρα που ελήφθησαν.

«Δεν ήταν μια απλή μέρα με μια απλή βροχή. Είχαμε και δύο συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους. Θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση που ελήφθη με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Και η διαχείριση των πυρκαγιών αλλά και τώρα δείχνει βελτίωση. Ζούμε μια νέα πραγματικότητα ως προς τα καιρικά φαινόμενα και οι εκκενώσεις αλλά και οι προληπτικές απαγορεύσεις μετακινήσεων έχουν ζωτική σημασία. Τα μηνύματα στέλνονται γιατί μπορεί να σωθούν ζωές», απάντησε ο κ. Μαρινάκης.

Για τη στάση των ευρωβουλευτών της ΝΔ στο θέμα της Mercosur, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως «οι ευρωβουλευτές μας ήταν με τη σωστή πλευρά χωρίς να κάνουν την περιβόητη κωλοτούμπα και σε βάθος χρόνου η στάση αυτή θα δικαιωθεί. Ψήφισαν με αίσθημα ευθύνης και ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν πρέπει το ευρωκοινοβούλιο να πετάει το μπαλάκι αλλού».

Παράλληλα, για τη στάση της Ελλάδας στο Συμβούλιο για την Ειρήνη του Τραμπ, απάντησε: «Όποια απόφαση πάρει η χώρα μας θα την πάρει σε συνεννόηση με τους εταίρους μας. Είναι δεδομένη η στρατηγική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ αλλά η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ψήφισμα του ΟΗΕ το οποίο η Ελλάδα υπερψήφισε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

Ερωτηθείς για όσα είπε ο Νίκος Δένδιας σε σημερινή του συνέντευξη αλλά και τις αιχμές Γεωργιάδη είπε: «Να συμφωνήσω ότι και η εξωτερική πολιτική και η άμυνα η κυβέρνηση έχει μεγαλώσει και έχει ψηλώσει τη χώρα. Θα συμφωνήσω με τον υπουργό. ΑΟΖ, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ζητούμενα άλλων ετών έχουν γίνει κεκτημένα και πιστώνεται στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό και φέρει την υπογραφή των διατελεσάντων και εν ενεργεία υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας και του κ. Δένδια. Η κυβέρνηση έχει και θέματα που πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα και συμφωνούμε ότι τα θετικά είναι περισσότερα και λάθη και αρρυθμίες να πάνε στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς. Η κυβέρνηση δεν έχει χρόνο για διαμάχες και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν διαμάχες».