Τις προβλέψεις του για τα ποσοστά που ενδέχεται να συγκεντρώσουν τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα, ανέφερε το πρωί της Δευτέρας ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης. Χαρακτήρισε και τους δύο «ερασιτέχνες», εκφράζοντας την άποψη ότι «ελπίζει ο λαός να μην επαναλάβει το λάθος να τους εμπιστευτεί».

Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί ότι η διαφορά μεταξύ Καρυστιανού και Τσίπρα θα αποτυπωθεί στην κάλπη με την ένταση που καταγράφεται στη δημοσκόπηση της GPO. Εκτίμησε επίσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κινηθεί χαμηλότερα από το 17%, περίπου στο 10-12%, ενώ παρόμοιο ποσοστό προβλέπει και για την Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι θα αντλήσει ψήφους από όλες τις πολιτικές δεξαμενές που τη στήριξαν.

«Σε μια κατάσταση που βρισκόμαστε και που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν τη δεύτερη εκλογή Τραμπ, όπως η διάλυση του ΝΑΤΟ, εμείς θα πάμε να ψηφίσουμε ερασιτέχνες;» αναρωτήθηκε ο κ. Δρυμιώτης. Όπως είπε, μάλιστα, για τον Αλέξη Τσίπρα «προσπάθησε να μάθει αλλά δεν έμαθε και το απέδειξε με το βιβλίο του».

Απάντησε, επίσης, «όχι» στο ερώτημα αν θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση η Μαρία Καρυστιανού, αναφέροντας πως «δεν πιστεύω ότι για δεύτερη φορά ο λαός θα κάνει το λάθος να εμπιστευτεί ερασιτέχνες. Θες να χτίσεις σπίτι, πας σε πολιτικό μηχανικό, είσαι άρρωστος, πας σε γιατρό. Τα ίδια που λένε τώρα για την Καρυστιανού τα έλεγαν για τον Κασσελάκη. Δεν είναι πολιτική αυτή. Θα πάει να μιλήσει με τον Τραμπ η Καρυστιανού; Για να απαλλαγεί από τον Μητσοτάκη πρέπει να έχει εναλλακτική και δεν πιστεύω ότι στο πολιτικό θέμα η κυρία Καρυστιανού είναι εναλλακτική λύση».

Κατά τη δική του εκτίμηση, «αυτή τη στιγμή, όπως είναι η πολιτική κατάσταση, είναι μονόδρομος η ΝΔ», ενώ παράλληλα είπε ότι «εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν αποκλείω και αυτοδύναμη τη ΝΔ».

Τέλος για τη Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ξανά ότι «ακόμα και ο Μέσι, που είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής, αν έφτιαχνε ομάδα αλλά δεν ξέραμε ποιοι είναι οι άλλοι 10, δεν θα στοιχηματίζαμε ότι θα πάρει το Μουντιάλ. Εδώ έχουμε μια γυναίκα, σεβόμενοι το πένθος της, που δεν την έχουμε δει ως πολιτικό. Λέει ότι θα κάνουμε κίνημα για να δημεύσουμε τις περιουσίες των διεφθαρμένων πολιτικών. Ωραία σημαία είναι αυτή, αλλά να μας πει πώς θα βρούμε τους διεφθαρμένους».