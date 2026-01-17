Περιοδεία στο Περιστέρι πραγματοποίησε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε χαλαρό κλίμα με πολίτες, εργαζόμενους και καταστηματάρχες.



Ο κ. Φάμελλος άκουσε τα προβλήματα της αγοράς και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την απαξίωση της Αυτοδιοίκησης, ενώ έστειλε ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη συγκρότησης προοδευτικού μετώπου μακριά από κομματικούς εγωισμούς.

«Ο κόσμος δεν χαμογελάει»

Περιγράφοντας την εικόνα που εισέπραξε από την αγορά, έκανε λόγο για στασιμότητα και κατήφεια. «Υπάρχει μια μεγάλη ‘κοιλιά’ σήμερα στην αγορά και ο κόσμος δεν χαμογελάει… Να κοιτάξει [η κυβέρνηση] και την Αυτοδιοίκηση, να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ειδική μνεία έκανε στο ζήτημα των σχολικών επιτροπών, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες στα σχολεία: «Ένα άλλο μεγάλο πλήγμα που ετοιμάζει για τους Δήμους, είναι να κλείσει τις σχολικές επιτροπές στους μεγάλους Δήμους. Δηλαδή να αφήσει τα σχολεία χωρίς τα βασικά αναλώσιμα της λειτουργίας. Και αυτό είναι πλήγμα και στην παιδεία και στη δημοκρατία».

Οι «γαλάζιες ακρίδες»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα εις βάρος της κοινωνίας.



«Ο κύριος Μητσοτάκης το μόνο το οποίο εξασφαλίζει είναι τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, των τραπεζών και των ‘γαλάζιων ακρίδων’» δήλωσε, καλώντας τη Νέα Δημοκρατία «να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους τραπεζίτες και τους χασάπηδες» και να στραφεί προς μια κοινωνία που ακούει τον πολίτη και τον επιχειρηματία.

Κάλεσμα για ενότητα στον προοδευτικό χώρο

Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα του κ. Φάμελλου αφορούσε την ανάγκη συνεννόησης στον προοδευτικό χώρο, μεταφέροντας, όπως είπε, την απαίτηση του κόσμου. «Όλη η κοινωνία έξω λέει: ‘Βρείτε τα, για να φύγουν το συντομότερο. Δεν αντέχουμε άλλο’. Εμείς λοιπόν, πάνω από το κομματικό συμφέρον βάζουμε το συμφέρον της κοινωνίας» υπογράμμισε. Καταλήγοντας, τόνισε πως ο δρόμος για μια προοδευτική κυβέρνηση περνάει μέσα από τη συλλογικότητα: «Φτάνουν πια οι κομματικοί εγωισμοί, φτάνει πια το ‘εγώ’. Χρειάζεται να υπάρχει ένα ‘εμείς’, αλλά προοδευτικό ‘εμείς’. Το ‘εμείς’ της κοινωνίας και του λαού. Αυτό είναι η Αριστερά».