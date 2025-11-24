Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε η υφυπουργός Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη και συγκεκριμένα μίλησε για το αν σκοπεύει να το διαβάσει.

Η ίδια, μιλώντας στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ξεκαθάρισε: «Όχι (σ.σ. δεν θα το διαβάσω), γιατί να το διαβάσω; Διαβάζω ένα άλλο μυθιστόρημα αυτή την εποχή. Προϊόντα χρόνου είναι αυτά; Είναι χθεσινά», είπε αρχικά η ίδια.

«Οι άνθρωποι που έζησαν το Μάτι, θεωρείτε ότι θα διαβάσουν αυτό το βιβλίο με ενδιαφέρον για αυτόν τον λυρισμό και τον μυθιστορηματικό τρόπο με τον οποίο αφηγείται ο κ. Τσίπρας τα γεγονότα; Είναι δυνατόν;», τόνισε η Σέβη Βολουδάκη.

Στη συνέχεια, όπως συμπλήρωσε: «Ή αυτά που βλέπουμε σήμερα -κυκλοφόρησαν διάφορα δημοσιεύματα- με κριτική για υπουργούς. Δηλαδή, επιβεβαιώνει ότι είχε υπουργούς που όλοι μαζί έριχναν τη χώρα στα βράχια, το έβλεπε, αλλά τι να κάνει, αυτούς είχε, με αυτούς πορευόταν. Είναι δυνατόν;», πρόσθεσε η υπουργός Μετανάστευσης.