«Αν ήταν ο κ. Τσίπρας ενεργός πολιτικά, θα του αφιέρωνα τον Καρλ Μαρξ, ότι η ιστορία την πρώτη φορά επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. Τον παραπέμπω, όμως, στον Γκράουτσο Μαρξ, ο οποίος είχε απαντήσει για ένα βιβλίο ότι από τη στιγμή που το παρέλαβε “δεν έχω σταματήσει να γελάω”. Δεν είναι, όμως, αστείο γιατί οι πολίτες που υπέστησαν τους 30 επιπλέον φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι που στήθηκαν στις ουρές δεν γελάνε», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μαρινάκης στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, «όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως οι συγγενείς στο Μάτι, δεν γελάνε καθόλου. Διέκρινα μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει ούτε μία συγγνώμη».

«Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου και το ρίχνεις στα βράχια, δεν είναι έντιμο να τα φορτώνεις στον υποπλοίαρχο και τους μούτσους και να είσαι άμοιρος ευθυνών», σχολίασε.

Ερωτηθείς για τις πωλήσεις του βιβλίου που φτάνουν εκείνες του Χάρι Πότερ, επισήμανε:

«Δεν είμαι βιβλιοκριτικός, αλλά να παρατηρήσω ότι το κοινό δείχνει ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους. Στην περίπτωση, όμως, του Χάρι Πότερ, η εκπαίδευση στο Χόγκουαρτς ήταν δωρεάν. Η εκπαίδευση σε εμάς κόστισε 120 δισ. ευρώ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και για την αναφορά στο βιβλίο στη σύζυγο του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, και τις φήμες ότι μέσω του βιβλίου ο κ. Τσίπρας θα ζητούσε συγγνώμη: «Η συγγνώμη απαιτεί κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου, τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν. Είναι ανατριχιαστικό να παραδέχεται κάποιος τόσο κυνικά ότι επέλεξε να βάλει απέναντί του μια οικογένεια που τύγχανε να είναι του πολιτικού του αντίπαλου. Είχαμε με τη βούλα μια παραδοχή για κάτι που ξέραμε. Τα αποτελέσματα της παραδοχής τα εισπράττει ο κ. Τσίπρας και από κάποιους που δεν είναι πια φίλοι του. Πρέπει να αποφύγουμε δύο λάθη. Το ένα είναι να ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Τίθενται και ζητήματα ηθικής. Είναι ηθικό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο πολιτικά ή οικονομικά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται όταν την ξεχνάς. Επίσης, είναι χαμηλά ο πήχης. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις από εμάς. Να μην έχουμε τόσο χαμηλά τον πήχη».