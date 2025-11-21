«Η Ευρώπη και οι Αμερικανοί απέτυχαν στις επιλογές τους, το σχέδιο του Ντόνλαντ Τραμπ μπορεί να είναι σχέδιο ειρήνευσης, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια χώρα μπορεί να το αποδεχτεί», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τον τερματισμό του.

Ο ίδιος μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απέδειξε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ασφάλειας, αλληλεγγύης και στρατηγικής κυρίως από την Ευρώπη.

Υπογράμμισε ότι πρέπει η χώρα να κινηθεί στρατηγικά στους διπλωματικούς άξονες, ενώ δεν μπορεί να είναι διαρκώς καταναλωτής υπέρογκων αμυντικών προγραμμάτων. «Αν δούμε πού ήμασταν το 2022 και πού σήμερα, όλοι θα συμφωνήσουμε ότι υπήρχαν από το 2014 πάρα πολλά καμπανάκια τα οποία η Ευρώπη δεν τα άκουσε, με αποτέλεσμα να φτάσει σε οδυνηρό σημείο».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές της στην εξωτερική πολιτική. «Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κ. Μητσοτάκης έλεγε πριν λίγα χρόνια για ότι οι υδρογονάνθρακες έχουν πεθάνει και πλέον να κάνει άλλη επιλογή. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο υπουργός Άμυνας έλεγε ότι δεν θα κάνουμε το Αιγαίο Κόλπο του Μεξικό και τώρα να γίνονται άλλα. Αυτό δείχνει αδυναμία και έλλειμμα στρατηγικής. Δεν μπορείς να πηγαίνεις από το ένα άκρο στο άλλο. Εγώ λέω να έχουμε τη δική μας στρατηγική».

Ερωτηθείς για τις χθεσινές δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα εναντίον της Ελλάδας, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε: «Η κ. Ζαχάροβα δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ενώ η Τουρκία διατηρεί στρατηγική σχέση με τους Ρώσους, έχει ανάλογη αντιμετώπιση από την ΕΕ; Όχι».

«Να θυμίσω ότι για λίγες παραβιάσεις ρωσικών drones άνοιξε ολόκληρο θέμα με τον αέρινο θόλο της Ευρώπης, ενώ για πολλές περισσότερες εναέριες παραβιάσεις στο Αιγαίο από την Τουρκία δεν επέδειξαν ανάλογη ευαισθησία», συμπλήρωσε ο ίδιος.