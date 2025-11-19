Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο πρώτο μήνυμα που έστειλε ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τόνισε ότι ήρθε να εργαστεί σκληρά, ώστε να ενδυναμωθούν οι σχέσεις των δύο κρατών.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, έκανε αναφορά στον ελληνικό πολιτισμό και στο πώς ενέπνευσε τον αμερικανικό, ενώ χαρακτήρισε «αξιόπιστο σύμμαχο και ζωτικό εταίρο» την Ελλάδα.

Επίσης, στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε:

«Τι τιμή να εκπροσωπώ τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ Ελλάδα για την θερμή υποδοχή! Είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά, να ενδυναμώσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να βοηθήσω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα».

Το μήνυμα της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα: