«Σας το λέω και με τη νομική μου ιδιότητα: πιστεύω ότι το θέμα της οπλοκατοχής μπορεί να υπάρχει με πολύ αυστηρούς κανόνες και μόνο για το σπίτι, αλλά με πολύ αυστηρούς κανόνες», είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Ο ίδιος μιλώντας στο Mega την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, ανέφερε: «Δεν είμαι οπαδός ενός μοντέλου ότι γίνεσαι 18 χρονών και μπορείς να παίρνεις όπλο επειδή είσαι ενήλικος πολίτης. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους κάποιος πρέπει να έχει όπλο. Μπορεί να κινδυνεύει, μπορεί για χίλιους λόγους. Πέρα από την αστυνομία -γιατί δεν μπορείς να έχεις συνέχεια έναν αστυνομικό μαζί σου».

«Η οπλοκατοχή, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι με πολύ αυστηρούς κανόνες και μόνο για την οικία. Δεν είμαι οπαδός των πολλών όπλων, όχι», τόνισε εκ νέου ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

«Το δικαίωμα της αυτοάμυνας όταν μπαίνει κάποιος στο σπίτι σου, προφανώς το έχεις, είτε έχεις όπλο, είτε δεν έχεις όπλο. Εάν κάποιος μπορεί να τεκμηριώσει ότι εκεί που βρίσκεται κινδυνεύει -και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πράγματι, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Αν σκεφτείτε όλη την επαρχία, μόνο με τα κυνηγετικά όπλα που είναι νόμιμα όπλα».

«Τα όπλα όταν χρησιμοποιούνται από κόσμο που δεν ξέρει να τα χρησιμοποιεί, είναι επικίνδυνο. Όπως και τη λογική του “παίρνω ένα όπλο και κυκλοφορώ έξω στον δρόμο” δεν την υπερασπίζεται κανείς», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφερόμενος στη δήλωση που είχε κάνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ότι είναι υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής, σημείωσε: «Ο Άδωνις το έθεσε σε μία βάση ότι θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, ώστε κάποιος να μπορεί να αμυνθεί, που εκεί νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς».

«Εγώ συμφωνώ στο δικαίωμα άμυνας εντός της οικίας. Πιστεύω ότι όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην οικία σου και εσύ αμυνθείς, δεν μπορεί μετά αυτός (σ.σ. ο ληστής) να πηγαίνει στα δικαστήρια (σ.σ. επειδή εσύ αμύνθηκες). Αλλά, το πώς θα δώσεις όπλα, η δική μου άποψη είναι ότι θα δώσεις με πολύ αυστηρούς περιορισμούς, γιατί το όπλο σού δίνει μια τέτοια εξουσία που αν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά, μπορεί να έχεις είτε ατυχήματα είτε να βρεθούμε σε συνθήκες να χάνονται ζωές», συμπλήρωσε.