Ο πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, Δημήτρης Κούβελας, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον Status FM, διευκρινίζοντας τη σχέση του με τη Μαρία Καρυστιανού και μιλώντας για τα σενάρια περί εισόδου της στην πολιτική.

«Δεν υπάρχουν επαφές με την έννοια που ερμηνεύτηκε», ανέφερε, σημειώνοντας πως έχει συναντήσει την Καρυστιανού δύο φορές. «Τη δεύτερη φορά της είπα, επειδή είναι άνθρωπος με λαϊκό έρεισμα, πως αν χρειαστεί οτιδήποτε, εγώ –και όχι μόνος μου, αλλά μαζί με όλη την Πνοή Δημοκρατίας που έχουμε δημιουργήσει με ανθρώπους ανάλογης αντίληψης– θα σταθούμε δίπλα της και θα της παρέχουμε ό,τι χρειάζεται», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επικοινωνία τους περιορίστηκε σε ένα μήνυμα που του έστειλε η Καρυστιανού, ρωτώντας αν γνωρίζει ειδικούς στα οικονομικά. «Της έδωσα δύο ονόματα και έκτοτε δεν είχα καμία άλλη επαφή μαζί της», διευκρίνισε.

Ο κ. Κούβελας ανέφερε επίσης πως είχαν συναντηθεί μια φορά πριν από τις ευρωεκλογές, «σε μια μεγάλη παρέα», όπου συζήτησαν όχι για πολιτική, αλλά «για το πώς θα μπορούσε να διεθνοποιηθεί το θέμα των Τεμπών».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δήλωση του Νίκου Καραχάλιου, σύμφωνα με την οποία «έδινε την εντύπωση πως βρίσκεται δίπλα στην κ. Καρυστιανού και τη συμβουλεύει», ο κ. Κούβελας απάντησε:

«Όχι, αυτό δεν ισχύει. Πιστεύω πως ο κ. Καραχάλιος κατάλαβε κάτι παραπάνω από αυτό που είπα. Είναι εύκολο κάποιος να μεταφράσει μια επαφή σε συμβουλευτικό ρόλο».

Ο πρόεδρος της Πνοής Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης της κ. Καρυστιανού:

«Μου είπε ότι σκεφτόταν να κινηθεί πολιτικά. Αν θα το ίδρυε η ίδια, αν θα προσχωρούσε κάπου ή αν θα ζητούσε μια ευρύτερη συναίνεση, δεν μου το εξήγησε. Δεν ήμουν μέτοχος των σκέψεων και των δράσεών της. Της είπα, όμως, ότι θα τη στηρίζαμε, εφόσον υπήρχε πολιτική συναίνεση».

Όπως είπε, όταν κυκλοφόρησαν οι φήμες για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος από την Καρυστιανού, την προσέγγισε για να της εκφράσει τη στήριξή του:

«Της είπα ότι αν κάνει κάποια κίνηση, είμαστε διατεθειμένοι να είμαστε μαζί της, υπό την προϋπόθεση να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα εκφράζει αυτό το σχήμα. Η ίδια μου είπε πως θέλει να αλλάξει την κατάσταση στην Ελλάδα, να υπάρχει δικαιοσύνη και εθνική ανεξαρτησία – κάτι που, προφανώς, θέλουμε όλοι».

Ο κ. Κούβελας πρόσθεσε πως η κ. Καρυστιανού του είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και δεν επιθυμεί να εμπλακεί «με το σκηνικό των παλαιοπολιτικών σχημάτων».

«Θεωρεί πως συμμετέχουν σε μια “σκυταλοδρομία” εξουσίας χωρίς ουσιαστική διάθεση να αντιδράσουν. Δεν θέλει σχέση με κανένα υπάρχον πολιτικό σχήμα, αν και η πολιτική είναι θέμα συγκυριών. Όταν βρεθούμε μπροστά σε έναν μεγάλο εχθρό, κάποιοι θα αναγκαστούν να συμμαχήσουν», κατέληξε.