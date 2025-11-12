«Ότι υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των ενισχύσεων για τους αγρότες, είναι γεγονός. Νομίζω ότι έχει δώσει εξηγήσεις ο κ. Χατζηδάκης που χειρίζεται τα θέματα του υπουργείου πλέον σε συνεργασία με τον επίτροπο Γεωργίας και τα ευρωπαϊκά Όργανα. Έχει δώσει επίσης εξηγήσεις η αντιπροσωπεία αγροτών για τέλος του Νοέμβρη περίπου», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανέφερε ότι «την ίδια στιγμή, έχουμε τα όσα έχουν συμβεί με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε μια δικογραφία η οποία έφτασε στη Βουλή και έχουμε και υπερβολές -αυτό κρατείστε το σας παρακαλώ- που έχουν ακουστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουμε επίσης -όλα αυτά είναι αξιοποιήσιμα στοιχεία από πλευράς αρμοδίων ευρωπαϊκών Οργάνων- το περιεχόμενο των προτάσεων για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση που έλεγε πράγματα, τα διάβασα λέξη-λέξη, εξόχως προκλητικά, αναληθή και ανακριβή. Σε πολύ μεγάλο βαθμό συνέβαλαν και αυτά στο να αναδειχθεί το θέμα και να πάει σε άλλη διάσταση και κυρίως να στοχοποιηθεί η Κρήτη».

«Οι προσωπικές σχέσεις δεν ποινικοποιούνται πουθενά», δήλωσε σχετικά με τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου, τον επονομαζόμενο «Φραπέ».

«Αλίμονο και αν δεν γνωριζόμαστε. Θα ήταν παράλογο, τόσα χρόνια να πολιτεύομαι σε αυτό τον νομό και ο άνθρωπος αυτός να είναι από τα στελέχη του αγροτοσυνδικαλιστικού κόσμου. Είναι δυνατόν να μη γνωριζόμαστε; Θα ήταν αδιανόητο», τόνισε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

«Υπάρχει ένα στοιχείο που να με εμπλέκει σε επισυνδέσεις; Υπάρχει έγγραφο, e-mail, ένα στοιχείο που να δείχνει ότι “ο Αυγενάκης ως υπουργός προχώρησε σε μία πράξη παράνομη”; Μένει να αποδειχτεί αν αυτά που λένε ισχύουν».

«Επί των ημερών μου, οι λογαριασμοί των ΑΦΜ της οικογένειας του “Φραπέ” ήταν δεσμευμένα. Δεν έπαιρνε χρήματα, όπως και δεν έπαιρνε χρήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου».

Επιπλέον, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως ο ίδιος έστειλε στη δικαιοσύνη 1.500 ΑΦΜ που λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις.

«Ζήτησα από την εξεταστική επιτροπή, και το λέω δημόσια τώρα, γιατί δεν ζητούν για όλες τις περιπτώσεις που ακούγονται πράγματα, ονόματα και λεπτομέρειες που είναι προϊόντα επισυνδέσεων, εάν όντως έγιναν όλα αυτά; Αν ήταν κουβέντες που κατεγράφησαν και τελικά έμειναν στις κουβέντες; Γιατί κανένας δεν έχει ποτέ καταδικαστεί για πράγματα που είπε, αλλά για πράγματα που έπραξε».

Τέλος, όπως σημείωσε ο Λευτέρης Αυγενάκης: «Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έφαγα τόνους λάσπης, συκοφαντήθηκα, παρ’ όλα αυτά είμαι όρθιος, καθαρός και θεσμικός. Εμπιστεύομαι την ελληνική και ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, εμπιστεύομαι το έργο που παράγει η εξεταστική επιτροπή».