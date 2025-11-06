Για ένα «νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας» μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy, για τη συμμετοχή της ExxonMobil στην παραχώρηση του Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως δεν είναι «απλώς μία ακόμα επένδυση», αλλά μια «ιστορική στιγμή», καθώς πρόκειται για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για τη συμφωνία ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας.

Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.

Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο.

Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.

Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.

Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική».

Νέα εποχή για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – Μετά από 40 χρόνια συμφωνία για νέα υπεράκτια γεώτρηση

Σημειώνεται πως σήμερα υπεγράφη συμφωνία για συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60% στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο με επόμενο βήμα την υλοποίηση –για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια– ερευνητικής γεώτρησης.

Η συμφωνία υπεγράφη παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, Εσωτερικών (και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας), Νταγκ Μπέργκαμ, Περιβάλλοντος – Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, από τους δρ Τζον Άρντιλ, αντιπρόεδρο για τις διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες (Global Exploration) της ExxonMobil, Ανδρέα Σιάμισιη, διευθύνοντα σύμβουλο της Helleniq Energy, και Μαθιό Ρήγα, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Energean.

Η Ελλάδα προχωρά σε μια συμφωνία που μπορεί να επηρεάσει το ενεργειακό της μέλλον, την οικονομία, αλλά και τον γεωπολιτικό της ρόλο στη Μεσόγειο, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο εισέρχεται πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιό του – την ερευνητική γεώτρηση, με στόχο τον εντοπισμό ενός μεγάλου κοιτάσματος φυσικού αερίου.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται 40 χρόνια μετά την τελευταία υπεράκτια γεώτρηση που πραγματοποιήθηκε εντός της ελληνικής επικράτειας και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τις γεωτρήσεις Νηρέας-1 και Ολυμπία-1 στον Θερμαϊκό Κόλπο το 1986. Το Block 2 αποτελεί την πλέον ώριμη παραχώρηση για τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης, με πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 15-18%, ποσοστό που κατατάσσει το εγχείρημα στην κατηγορία «Υψηλού Ρίσκου – Υψηλής Απόδοσης».