«Ένα διεφθαρμένο σύστημα που εκδικείται», δηλώνει σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναφερόμενος στην εξάρθρωση του κυκλώματος διαφθοράς σε κτηματολογικά γραφεία της Αττικής επί θητείας του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Προχωρώ άμεσα σε αποστολή εξώδικης δήλωσης και στην άσκηση αγωγής κατά της εφημερίδας “Δημοκρατία” και του εκδότη της Ιωάννη Φιλιππάκη για τα συνειδητά ψέματα και τις νοσηρές φαντασιώσεις που παρουσιάζουν στο αυριανό τους πρωτοσέλιδο», τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Μετά τις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις επίορκων υπαλλήλων του Κτηματολογίου για την υπόθεση των “γρηγορόσημων”, ένα ισχυρό σύστημα που έβγαζε χρήματα ταλαιπωρώντας συνειδητά τους πολίτες με καθυστερήσεις στις μεταγραφές ακινήτων τους, προσπαθεί εδώ και μήνες να με εκδικηθεί επειδή έκανα το καθήκον μου και τους κατήγγειλα», προσθέτει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

«Το τελευταίο διάστημα και σε χρόνο μεταγενέστερο των συλλήψεων διακινείται μια ανυπόγραφη και ανώνυμη “καταγγελία” με πλήθος ψεμάτων, τα οποία έχουν ήδη απαντηθεί αναλυτικά σε άλλο μέσο ενημέρωσης που έκανε αντίστοιχη δημοσίευση».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημειώνει ότι «η δουλειά που κάναμε στο Κτηματολόγιο για να φέρουμε ξανά ασφάλεια δικαίου, να μηδενίσουμε τις εκκρεμότητες, να απλοποιήσουμε και να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες, να δώσουμε πρόσβαση με διαφάνεια σε κάθε πολίτη που ήθελε να προστατέψει τα περιουσιακά του δικαιώματα προφανώς χάλασε τη δουλειά κάποιων που είχαν συνηθίσει να βλέπουν το Κτηματολόγιο ως “μαγαζάκι” τους».

«Αυτό το διεφθαρμένο σύστημα τελείωσε, με δικές μας ενέργειες και τη συνεργασία Αστυνομίας και Δικαιοσύνης».

Τέλος, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών στην ανάρτησή του: «Επειδή όμως τα δικαστήρια και η απονομή της δικαιοσύνης απαιτούν χρόνο, και επειδή δεν θέλω να αφήσω καμία σκιά, ούτε κανένα ερώτημα αναπάντητο καλώ τον κ. Φιλιππάκη σε δημόσια αντιπαράθεση, πρόσωπο με πρόσωπο, να αποδείξει τα λεγόμενα και τα γραφόμενά του, αφού θεώρησε ηθικό, παραβιάζοντας κάθε κανόνα δημοσιογραφικής έρευνας και δεοντολογίας, να μην ζητήσει καν την άποψή μου πριν δημοσιεύσει αυτό το απολύτως ψευδές, συκοφαντικό και αβάσιμο κείμενο.

Κύριε Φιλιππάκη δεν σας ζητώ να σωπάσετε, σας ζητώ να μιλήσετε δυνατά, καθαρά και ειλικρινά. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα κρυφτείτε».