Σε μια αναλυτική ανάρτησή του για τα τροχαία, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σημειώνει εξ αρχής πως «δεν υπάρχει πιο άδικος και τραγικός θάνατος από τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Διαλύουν οικογένειες. Στερούν τη ζωή από νέους ανθρώπους αλλά και ευάλωτους ηλικιωμένους. Κι αφήνουν όσους μένουν πίσω με ένα τεράστιο, ανεξήγητο “γιατί” για πάντα. Πολύ επώδυνα είναι και τα ατυχήματα που προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς και αναπηρίες που δυστυχώς συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής τους τα θύματα».

Όμως, συνεχίζει, «η πατρίδα μας, χάρη κυρίως στη βελτίωση της παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας των οχημάτων και τον εκσυγχρονισμό του οδικού δίκτυο, έχει καταγράψει μια μεγάλη μείωση θανάτων από τροχαία κατά 2/3 από τις αρχές του 2000 έως σήμερα. Υπερέβαιναν τους 2.000 ετησίως ενώ πλέον κυμαίνονται στους 600-650 ετησίως ή τους 60-65 ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Μπορούμε να εφησυχάζουμε; Οχι. Διότι στην υπόλοιπη Ευρώπη οι θάνατοι από τροχαία δεν υπερβαίνουν τους 45 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, με συνέπεια η Ελλάδα να βρίσκεται ακόμη στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ ως προς την απώλεια ζωής από τροχαία δυστυχήματα.

Τι κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την τραγική πραγματικότητα που στερεί τη ζωή κάθε χρόνο από 650 συνανθρώπους μας, αφήνοντας ταυτόχρονα χιλιάδες τραυματίες με σοβαρά προβλήματα υγείας;

Η απάντηση είναι πως το πρόβλημα της επικίνδυνης και ανεύθυνης οδικής συμπεριφοράς δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο μέτρο. Ούτε και λύνεται εύκολα ή γρήγορα.

Απαιτείται καταρχήν καλή μελέτη των διαχρονικών στατιστικών δεδομένων ώστε να κατανοήσουμε ποιο είναι το προφίλ των ελλήνων οδηγών. Ποιες οι κυριότερες αιτίες δυστυχημάτων. Πότε και πού συμβαίνουν συχνότερα.

Στην χώρα μας, για παράδειγμα, διαπιστώσαμε πως οι θάνατοι δικυκλιστών είναι σχεδόν οι μισοί στο σύνολο των θανατηφόρων τροχαίων, ποσοστό πολύ υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ή ότι τα περισσότερα θανατηφόρα συμβαίνουν το βράδυ, λόγω υψηλών ταχυτήτων και χρήσης αλκοόλ, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, με ένταση τους καλοκαιρινούς μήνες. Και με αρνητικούς πρωταγωνιστές, ως προς την πυκνότητα του πληθυσμού, τα νησιά Βορείου και Νότιου Αιγαίου, τα Ιόνια και τη Στερεά Ελλάδα.

Για όλα αυτά απαιτείται μια σύνθετη στρατηγική και συντονισμός πολλών υπουργείων και πολιτικών ώστε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής;

Καλύτεροι οδικοί άξονες.

Καλύτερα πεζοδρόμια και περισσότεροι πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι και λεωφορειολωρίδες.

φωτεινοί σηματοδότες που δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς αντί για τα αυτοκίνητα.

Περισσότερα, πιο σύγχρονα και πιο αξιόπιστα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ένα αυστηρό αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό και αποτελεσματικό πλαίσιο κυρώσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών με κάμερες και ψηφιακές κλήσεις που βεβαιώνονται αυτόματα.

Περισσότεροι και καλύτερα στοχευμένοι φυσικοί έλεγχοι της τροχαίας (πχ τις νυχτερινές ώρες ειδικά για αλκοόλ).

Ειδικά μαθήματα εκπαίδευσης στα σχολεία μας.

Και βεβαίως διαρκείς καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης.

Όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιούνται ταυτόχρονα για αρκετά χρόνια προκειμένου να οδηγήσουν στην επιθυμητή αλλαγή κουλτούρας που θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Υπάρχει ελπίδα λοιπόν ότι κάτι αλλάζει; Η απάντηση είναι ναι.

Το 2025 είναι η πρώτη χρονιά που εξαιτίας της υλοποίησης αυτής της πολυδιάστατης στρατηγικής, επιτέλους, βλέπουμε κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου τη βελόνα να κουνιέται σημαντικά προς τα κάτω συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία, λοιπόν, λένε τα εξής:

9μηνο 2019: 536 νεκροί

9μηνο 2023: 473 νεκροί

9μηνο 2025: 421 νεκροί

Κατά το πρώτο εννιάμηνο, επομένως, του 2025 έχουν σημειωθεί 115 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (-21,5%) και 52 λιγότεροι συγκριτικά με το 2023.

Μάλιστα, αν ληφθεί υπόψη ότι η χώρα μας πλέον υποδέχεται ετησίως περίπου 41-42 εκ. τουρίστες (από 31 εκ. το 2019), που συμμετέχουν κατά ένα 10% και αυτοί στα τροχαία διευρύνοντας τον πληθυσμό που δυνητικά μπορεί να εμπλακεί σε οδικά ατυχήματα ή δυστυχήματα, τότε η μείωση των θανάτων αγγίζει το 27,5% στην εξαετία.

Ο απολογισμός φυσικά θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, και ελπίζουμε ότι τόσο συλλογικά, όσο και ατομικά ο καθένας μας, θα συνεχίσουμε να δείχνουμε πλέον μεγαλύτερη υπευθυνότητα όταν οδηγούμε.

Όμως, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι ελληνικές παθογένειες δεν είναι ανίκητες.

Για να τις υπερβούμε απαιτείται χρόνος, σοβαρή μελέτη του προβλήματος, μια μεγάλη γκάμα πολιτικών που πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν συντονισμένα και με συνέπεια. Και φυσικά πολιτική σταθερότητα και θεσμική συνέχεια του κράτους.

Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και στην οδική ασφάλεια.», καταλήγει η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου.