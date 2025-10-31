Νέος γύρος επιστολών έχει ανταλλαγεί μεταξύ της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αφορμή τα ζητήματα που προκύπτουν από την κυκλοφορία και στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών στην πρωτεύουσα.

Στην επιστολή της, η υπουργός ζήτησε από τον Δήμο Αθηναίων να εξετάσει μέτρα που θα προστατεύουν τους πεζούς και τα Άτομα με Αναπηρία, επικαλούμενη αναφορές και παρατηρήσεις για εμπόδια σε πεζοδρόμια, ράμπες και διαβάσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων, που επισημαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πιο ευάλωτες ομάδες πολιτών. Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι, ενώ τα ηλεκτρικά πατίνια αποτελούν μέρος της στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, η ανάπτυξή τους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς κανόνες και οργανωμένες ρυθμίσεις.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι η λειτουργία των πατινιών υπάγεται στη νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και ότι η δυνατότητα των δήμων να ορίζουν θέσεις στάθμευσης είναι προαιρετική. Τόνισε επίσης ότι η αποστολή επιστολών προς τον Δήμο θα ήταν προτιμότερο να λαμβάνει υπόψη το θεσμικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης.

Ο Δήμος Αθηναίων, όπως αναφέρεται στην απάντηση του δημάρχου, έχει εκπονήσει σχέδιο κανονιστικής πράξης για τη ρύθμιση της στάθμευσης και της τιμολόγησης των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, ο Δήμος συνεργάζεται με φορείς Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης για όλους τους πολίτες.