Κακός χαμός επικράτησε στη Βουλή κατά την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της «Πλεύσης Ελευθερίας» να βάζει στο «στόχαστρο» πέρα από τη Λιάνα Κανέλλη, την Όλγα Γεροβασίλη και τον Άδωνι Γεωργιάδη. Μάλιστα, η κατάσταση ξέφυγε τόσο που υπήρξε ακόμα και παρέμβαση του Παύλου Πολάκη.

Πιο αναλυτικά, η άρση ασυλίας πέρασε με 238 «ναι», έναντι 48 «όχι», καθώς η πρώην υποψήφια της «Πλεύσης» Όλγα Δάλλα μήνυσε την πρόεδρο, για το γεγονός ότι ενώ στις εκλογές Μαΐου 2023 ήρθε πρώτη σε «σταυρούς», στις επαναληπτικές, που ακολούθησαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους, αποβλήθηκε από τις λίστες, για να τοποθετηθεί ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας.

Μετά το επεισόδιο με τη Λιάνα Κανέλλη λοιπόν και κατόπιν της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στην Όλγα Γεροβασίλη, γιατί ήθελε να πάρει τον λόγο, αλλά δεν μπορούσε με βάση τον κανονισμό της Βουλής.

«Θέλει ένα κράτος με βασιλιά τον Μητσοτάκη και βασιλοπούλα την Ντόρα Μπακογιάννη», είπε για την Όλγα Γεροβασίλη, ενώ έκανε αναφορά στο πρόσφατο επεισόδιο που είχαν, κατά το οποίο η κα.Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στη Ντόρα Μπακογιάννη.

Τότε, ξεκίνησε ένας έντονος διάλογος των δύο πολιτικών, με τον Παύλο Πολάκη να λέει «γελάει ο άλλος απέναντι», εννοώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός είπε «ε, με αυτά που βλέπω, τι να κάνω; Να μην γελάσω;» και όταν πήρε τον λόγο σχολίασε επίθεση που δέχτηκε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας.

«Βλέπω την κυρία Κωνσταντοπούλου να αποχωρεί από την αίθουσα. Σε μένα πάντα φεύγει, γιατί δεν της χαρίζομαι. Αν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, θα της κάνω μήνυση» είπε ο υπουργός, σημειώνοντας: «Η Κωνσταντοπούλου κυριολεκτικά βιάζει το Κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο πέρασε ποτέ. Την ημέρα που έχασε το αξίωμα της προέδρου της Βουλής, έξω οι υπάλληλοι της Βουλής με μουσική χόρευαν, γιατί γλίτωσαν από την τύραννο».