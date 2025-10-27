Για την απουσία εκπροσώπων της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου μίλησε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, λέγοντας πως είναι κάτι που πρέπει να προκαλέσει προβληματισμό.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πολιτικός αναλυτής είπε πως «οι άδειες καρέκλες στην κηδεία του Σαββόπουλου πρέπει να προβληματίσουν τον κάθε σκεπτόμενο Έλληνα.»

Και σημείωσε: «Δηλαδή, πλέον, το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να είναι -εγώ θα πω- να μην είσαι Έλληνας».

Ο κ. Δρυμιώτης υπογράμμισε ότι «ο Σαββόπουλος τι ήταν; Ήταν πραγματικά η επιτομή του ελληνισμού.»

«Δηλαδή τι σημαίνει αυτό; Όσοι αριστεροί καλλιτέχνες παίρνουν θέση δημόσια θα πρέπει όσοι είναι δεξιοί να μην πηγαίνουν στις παραστάσεις τους;» είπε.

«Για εμένα ήταν ντροπή, είναι κάτι που δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί. Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που τους καθοδηγούν», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου δεν πήγαν πολιτικοί αρχηγοί όπως οι Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αντιθέτως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και άλλοι πολιτικοί έδωσαν το παρών.

Επίσης, μεταξύ άλλων οι πολικοί που βρέθηκαν στη κηδεία ήταν οι Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκος Δένδιας, Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκη Κεραμέως, Χάρης Δούκας, Κώστας Τσουκαλάς, Άννα Διαμαντοπούλου, Νίνα Κασιμάτη κτλ.