Η δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ έδειξε ότι η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι περίπου στις 15,5 μονάδες, ενώ αν αύριο γινόντουσαν εκλογές τότε οκτώ κόμματα θα έμπαιναν στη Βουλή.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 29%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10%

ΚΚΕ: 9,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Με βάση την πρόθεση ψήφου όμως, τα ποσοστά διαμορφώνονται διαφορετικά και είναι τα εξής:

Νέα Δημοκρατία: 24%