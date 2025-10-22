Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανακοίνωσε τη συγκρότηση εθνικής επιστημονικής επιτροπής για τη διαχείριση και τον έλεγχο της ευλογιάς των προβάτων, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την πορεία και την εντατικοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της νόσου.

Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ενώ στη σύνθεσή της θα συμμετέχουν κυρίως πανεπιστημιακοί εμπειρογνώμονες. Στα μέλη περιλαμβάνεται επίσης ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλο αριθμό κρουσμάτων» και ότι η επιτροπή θα διαμορφώσει επιστημονικά τεκμηριωμένα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 350.000 ζώα, ενώ ο υπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «θα τα καταφέρουμε με την ευλογιά» και ότι τις προσεχείς ημέρες θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για έλεγχο της νόσου. Στόχος της παρέμβασης είναι να αποφευχθεί η εγκατάσταση ενδημικής κατάστασης στη χώρα, τόνισε ο κ. Τσιάρας, διαψεύδοντας παράλληλα φήμες περί επιβολής lockdown.

Η νέα επιτροπή θα εισηγείται στην πολιτική ηγεσία τρόπους αντιμετώπισης και θα επικαιροποιεί το σχέδιο δράσης για την ευλογιά, ακολουθώντας το παράδειγμα της αντίστοιχης επιτροπής για τον κορωνοϊό. Θα παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου και θα συνεργάζεται στενά με τις περιφερειακές αρχές, ώστε τα μέτρα που εφαρμόζονται να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Στο πεδίο των αποζημιώσεων, η επιτροπή θα εισηγείται «μηδενική αποζημίωση» σε κτηνοτρόφους που παραβαίνουν τα μέτρα και προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό, όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσιάρας. Η παραβατικότητα θα διώκεται, πρόσθεσε, και η επιτροπή θα συνεργάζεται με την αστυνομία και τις εισαγγελικές αρχές. Επίσης, συμφωνήθηκε ότι η καύση ζώων που θανατώνονται πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών, ενώ έχουν υποδειχθεί και χώροι για την υγειονομική ταφή των ζώων.

Ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν ήδη διατεθεί 40 εκατομμύρια ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα. Σχετικά με τον σχεδιασμό ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, τόνισε πως απαιτείται πλήρης σχεδιασμός και ότι οι αποζημιώσεις για ζωοτροφές και άλλες πρώτες πληρωμές έχουν ήδη δρομολογηθεί. Οι αποζημιώσεις για βιολογικές εκμεταλλεύσεις θα γίνουν μετά από ελέγχους.

Για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι θα ακολουθηθεί αυστηρή διαδικασία με διασταυρωτικούς ελέγχους ώστε να μη διακινδυνεύσουν ευρωπαϊκοί πόροι. Οι επιδοτήσεις θα συνδεθούν με αντικειμενικά στοιχεία της πραγματικής κτηνοτροφικής δραστηριότητας, όπως παραδόσεις γάλακτος και κρέατος, και με τον αριθμό των ζώων. «Θα εξετάσουμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης για να στηρίξουμε την παραγωγή», δήλωσε, ενώ χαρακτήρισε ως προτεραιότητα την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μπιλλίνης υπενθύμισε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων και εξήγησε τους κινδύνους του παράνομου εμβολιασμού. Όπως ανέφερε, οι έλεγχοι αντισωμάτων δεν διακρίνουν με ακρίβεια εάν ένα ζώο έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει φυσικά. Σε περιπτώσεις παράνομου εμβολιασμού, τόνισε, τα ζώα που θα εμφανίσουν θετικό αποτέλεσμα θα οδηγούνται στη σφαγή.

Η μη δυνατότητα διαχωρισμού φυσικά νοσούντων και εμβολιασμένων ζώων εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο: η χώρα μπορεί να καταστεί ενδημική για τη νόσο, μια κατάσταση που, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα χρειαστεί δεκαετίες για να αντιστραφεί και θα έχει σοβαρές συνέπειες για την κτηνοτροφία και τις εξαγωγές.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ

Η Επιτροπή θα περιλαμβάνει τους εξής και η τελική της σύνθεση θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

• ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ – καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

• ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΗΤΑΣ – καθηγητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Κτηνιατρικής ΑΠΘ

• ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ – κτηνίατρος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου και Γενική Γραμματέας της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων στον τομέα των Ελεύθερων Επαγγελματιών Κτηνιάτρων

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ – καθηγητής Φυσιοπαθολογίας της αναπαραγωγής των ζώων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

• ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗ – Επίκουρη καθηγήτρια κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ

• ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ – Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

• Τον συντονισμό της επιτροπής θα αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης

Έργο της Επιτροπής:

• Η εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς και δημιουργία σχεδίου δράσης.

• Θα λειτουργεί στα πρότυπα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

• Συνεχής παρακολούθηση επιδημιολογικών δεδομένων.

• Στενή συνεργασία με κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφερειών.

• Άμεση εφαρμογή μέτρων με επιστημονική τεκμηρίωση.

• Νομοθετική θωράκιση για την εφαρμογή των μέτρων με ταχύτητα και ευέλικτες διαδικασίες.

• Ταχύτερες αποζημιώσεις σε πληγέντες κτηνοτρόφους με προκαταβολή και γρήγορες διαδικασίες πληρωμών.

• Μηδενικές αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που δεν τηρούν τα μέτρα ή προβαίνουν σε παράνομο εμβολιασμό – δεν θα επιδοτείται η παραβατικότητα.

• Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για παραβατικές συμπεριφορές.

• Στενότερη συνεργασία με Αστυνομία και εισαγγελικές αρχές.

• Ενίσχυση του προσωπικού στο πεδίο για πιο αποτελεσματική επιτήρηση εκτεταμένους ελέγχους και εφαρμογή μέτρων.

• Πρόβλεψη για την έγκαιρη υγειονομική ταφή ή καύση εντός 72 ωρών.

Μέχρι σήμερα:

• Έχει εφαρμοσθεί πλήρως ο Κανονισμός 687/2020

• Έχουν διατεθεί 40 εκατ. € για πληρωμές για τα ζώα που έχουν θανατωθεί και έχουν εγκριθεί επί πλέον 12 εκατ. τα οποία θα διατίθενται με βάση τους καταλόγους που αποστέλλουν οι Περιφέρειες

• Έχουν εγκριθεί και διατίθενται τις αμέσως επόμενες ημέρες τουλάχιστον 46 εκατ. € για την κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων που αναγκάσθηκαν να περιορίσουν τα ζώα τους λόγω της καραντίνας.

• Κινητοποιήσαμε την ΕΛΑΣ με την οποία έχουμε στενή συνεργασία στο πεδίο καθώς και όλες τις αρμόδιες αρχές

• Έχουμε παραπέμψει στη Δικαιοσύνη κάθε παραβατική συμπεριφορά και κάθε καταγγελία που αφορά μη τήρηση των προβλεπομένων μέτρων

• Έχουμε ζητήσει από τις κατά τόπους περιφερειακές και δημοτικές αρχές – όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία- την υπόδειξη χώρων για υγειονομική ταφή των ζώων που θανατώνονται