Για όλους και για όλα μίλησε ο Υφυπουργος παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπροσώπος Παύλος Μαρινάκης στην εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και πάλι» με την Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο κ. Μαρινάκης εστίασε στην τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και στην υπόθεση Ρούτσι/Τεμπών. «Γενικά μας αρέσει ως χώρα… να δημιουργούμε κάποιους “δράκους”. Δεν έχει καμία σχέση η τροπολογία ούτε με τον αγώνα που έκανε ένας πατέρας για το παιδί του. Βέβαια δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Θα είμαστε εδώ όσο θέλουν οι πολίτες».

Για τη δήλωση του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδιας και τη στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: «Ο κ. Δένδιας είπε ότι είναι δίπλα στον κ. Ρούτσι σε ανθρώπινο επίπεδο, όπως είμαστε και εμείς. Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα, συνεχίζοντας δηλαδή, την τοποθέτησή του, είπε ότι είναι δουλειά της Δικαιοσύνης να αποφασίσει. Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη δεν είναι εκδικητική. Θα έπρεπε ένας άγραφος νόμος να προστατεύει το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις ΗΠΑ δεν θα επιτρεπόταν καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό, γκράφιτι. Η προστασία του μνημείου θα είναι από την Ελληνική Αστυνομία, η συντήρηση θα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Διευκρίνισε τι αλλάζει πρακτικά μετά την ψήφιση: «…στο συγκεκριμένο σημείο δεν θα επιτρέπεται τίποτα. Η ρύθμιση θα αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τον όλον τον χώρο μπροστά από το μνημείο εκτός από το πεζοδρόμιο. Ο νόμος είναι πάνω από όλους μας.»

Για το timing της ρύθμισης: «Περιμέναμε να τελειώσει όλη αυτή η διαμαρτυρία, δεν θα ρίχναμε ποτέ “λάδι στη φωτιά”. Η Δικαιοσύνη θα δικάσει 36 ανθρώπους. Δεν πέτυχε το σχέδιο κάποιων κομμάτων να “παίξουν” καθυστερήσεις με τη δίκη».

Για το κράτος Δικαίου και την κριτική: «…η επίσημη θέση της Ευρώπης λέει ότι στην Ελλάδα η κατάσταση τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί. Έχουμε την πιο αποτελεσματική task force για τους δημοσιογράφους.»

Ο κόσμος δεν θέλει τοξικό λόγο, είπε καταλήγοντας ο κ. Μαρινάκης αναφερόμενος στο βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες. Και καταλήγοντας τόνισε: «Θέλει παραδοτέα αποτελέσματα ο κόσμος. Η κοινωνία θα τον αξιολογήσει. Όμως, αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε με όρους πολιτικής. Τι σημαίνει πολιτική; Τι κάνει αυτό που λέω εγώ και ο κάθε πολιτικός στη ζωή των πολιτών; Δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη οι πολίτες από αυτόκλητους σωτήρες από οποιονδήποτε χώρο, οι οποίοι θέλουν να επανέλθουν μόνο και μόνο ως πρόσωπα. Ας γράψει όσα βιβλία θέλει. Την Ιστορία δεν θα την ξαναγράψει».