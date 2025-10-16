Σε ανάρτησή του στο TikTok, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου θέρμανσης μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, κάνοντας λόγο για «πολύ καλά νέα», καθώς η τιμή έχει μειωθεί σημαντικά.

«Έχουμε πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεό του στο TikTok.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που οριστικοποιήθηκε σήμερα, φέτος είναι στο 1,10 ευρώ το λίτρο, ενώ το 2024 ήταν στο 1,16 και το 2023 κόστιζε 1,37 ευρώ ανά λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε σχετικούς πίνακες στο βίντεό του, οι οποίοι δείχνουν την εξέλιξη της τιμής τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, στην περιφέρεια ήταν, αντίστοιχα, στο 1,40 το 2023, ενώ τώρα είναι 1,13 ευρώ ανά λίτρο. «Άλλη μια μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας» τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δίνει 200 εκ ευρώ επίδομα θέρμανσης το χρόνο, σε συμπολίτες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης.