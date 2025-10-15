Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της αναφορικά με την εργασία άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο το εργασιακό νομοσχέδιο. Μιλώντας στο Mega περιέγραψε το δόγμα της ΝΔ στην εργασία ως εξής: «φθηνή απασχόληση, χαμηλή παραγωγικότητα -ουραγοί των ουραγών στην Ευρώπη-, απόλυτη ευελιξία χωρίς ασφάλεια και ένα μέλλον που διαλύει τον οικογενειακό προγραμματισμό».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συνειδητά ψέματα» σχετικά με το 13ωρο λέγοντας πως «το ‘Αρθρο 659 του Αστικού Κώδικα λέει ρητά ότι “αν παρουσιαστεί ανάγκη για εργασία πέραν από τη συμφωνημένη ή τη συνηθισμένη, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει, και η άρνηση αυτή θα είναι αντίθετη με την καλή πίστη”. ‘Αρα ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως ασθένεια. Επομένως, το ότι δεν είναι υποχρεωτικό είναι ψέμα. Είναι υποχρεωτικό για αυτές τις 37 ημέρες το χρόνο».

Σχετικά δε με το επιχείρημα ότι ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να απολυθεί για τυχόν άρνηση του 13ωρου, τόνισε ότι «η απόλυση στην Ελλάδα από το 2019, με απόφαση της ΝΔ, είναι αναιτιώδης» και πως «άρα, ακόμη και αν η αιτία που απολύω είναι γιατί δεν δέχθηκε 13 ώρες, και εκείνος μου κάνει αγωγή για άκυρη απόλυση, εγώ θα πω ότι τον απέλυσα γιατί ασκώ διευθυντικό δικαίωμα και δεν ήμουν ικανοποιημένος από την απόδοση του».

Επίθεση στην Κεραμέως

Ο κ. Τσουκαλάς καταλόγισε στη Νίκη Κεραμέως «ομολογία του πολιτικού εγκλήματος που διαπράττει η κυβέρνηση, με αυτό που είπε στη Βουλή για το ποιοι της ζητούν παραπάνω ώρες». «Λέει ότι δεν θα δώσει δυνατότητα διαπραγμάτευσης στον εργαζόμενο, τα δίνει όλα στον εργοδότη και αφαιρεί εργαλεία που θα είχε για να μπορεί να διεκδικήσει στη συλλογική διαπραγμάτευση», είπε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου επανέλαβε το περιεχόμενο της τροπολογίας που έφερε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: «α) επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, β) επαναφορά της μετενέργειας, δηλαδή να ισχύουν για έξι μήνες οι συλλογικές συμβάσεις οι οποίες λήγουν με όλους τους κανονιστικούς όρους για να έχει διαπραγματευτική ισχύ συλλογικά ο εργαζόμενος να διαπραγματευτεί, και γ) επαναφορά του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία». Σημείωσε ότι «μόνο έτσι θα φτάσουμε να έχουμε πιο καλούς μισθούς», για να σχολιάσει ότι είναι «παγκόσμια καινοτομία» το ότι «είμαστε τρίτοι σε κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά δεύτεροι από το τέλος και σε αγοραστική δύναμη και σε μέσο μισθό και σε ρυθμό αύξησης των μισθών».

Είπε ακόμη ότι η τετραήμερη εργασία που προβλέπεται στο κυβερνητικό νομοσχέδιο «δεν έχει καμία σχέση με το τετραήμερο που γίνεται στην Ευρώπη». «Εδώ κάνουν τετραήμερο 10ωρο χωρίς να θεωρείται υπερωρία. Το τετραήμερο 10ωρο το έφερε ο κ. Χατζηδάκης το 2021 και τώρα απλά το κάνουν για όλο τον χρόνο», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «ενώ ξεκίνησε με το νόμο Χατζηδάκη να γίνεται με αίτηση του εργαζομένου, με το νόμο Γεωργιάδη έγινε με συμφωνία μετά από αίτηση του εργοδότη» και πως «ακόμη και αυτό που έφεραν το 2021, το άλλαξαν επί τα χείρω για να διευκολύνουν τις αυθαιρεσίες».

Σχετικά με το ζήτημα της κατάθεσης τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η κυβέρνηση επιλέγει μία κοντόφθαλμη διαχείριση μίας ξεκάθαρης πολιτικής ήττας, που ήρθε με την ικανοποίηση του αιτήματος του κ. Ρούτσι». Είπε ειδικότερα ότι «ο πρωθυπουργός έπαιξε τα ρέστα του για να μην περάσει ο αγώνας του κ. Ρούτσι, προσπάθησε να παρέμβει στη δικαιοσύνη και ηττήθηκε. Και, όπως κάνει πάντα επικοινωνιακά, από καθετί που χάνει θέλει να βγαίνει κερδισμένος σε ένα ακροατήριο». Υποστήριξε ότι «εδώ βάζει μία διαιρετική τομή, ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι σέβονται και ποιοι εκείνοι που δεν σέβονται τα μνημεία». Κάλεσε την κυβέρνηση να το πει ρητά αν θεωρεί ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο. «Πρώτη φορά έγινε κάτι εκεί; Οι “Αγανακτισμένοι” δεν πήγαν εκεί; Στο “Μενουμε Ευρώπη” και στις διαμαρτυρίες για τη συμφωνία των Πρεσπών δεν πήγαν εκεί; Τυχαία, λοιπόν, έρχεται τώρα αυτή η τροπολογία;», τόνισε. Σχολίασε δε πως «ακούμε τώρα το φοβερό ότι θα έρχεται ο φαντάρος να καθαρίζει το μνημείο για να μην το καθαρίζει άλλος. Αυτό δεν είναι σοβαρή κουβέντα. Είναι κουβέντα για να απευθυνθεί μόνο στο ακροατήριο της κας Λατινοπούλου». Επιπλέον, έκανε λόγο για ζητήματα στο εσωτερικό της ΝΔ που «γίνονται ζητήματα της κοινωνίας, με την κυβέρνηση να βάζει διαιρέσεις στον ελληνικό λαό»