««Συνελήφθη» ψευδόμενος ο διορισμένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργος Ζαλίδης» σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Ζαλίδης, μετ’ επιτάσεως διέψευδε νωρίτερα την καταγγελία του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ότι ο μάρτυρας βρίσκεται σε αντιδικία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΕΛΚΕ (ως ένας εκ των διαδίκων) εξαιτίας παλαιότερης συμμετοχής του, ως επιστημονικός υπεύθυνος, σε έργο του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) που δεν πληρώθηκε από τον Οργανισμό. Και συνεπώς ωφελούμενος από τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης. Και αντιπρόεδρος και αντίδικος με τον ΟΠΕΚΕΠΕ!»

Όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ «Στοιχεία που είναι στη διάθεσή μας, αποδεικνύουν ότι ο κ. Ζαλίδης κατονομάζεται ως επιστημονικός υπεύθυνος στο έργο του ΕΛΚΕ για «ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της χώρας». Κάτι που καθιστά ψευδή την τοποθέτησή του σε μία προσπάθεια παραπλάνησης των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Αν και του ζητήθηκε από τον Β. Κόκκαλη να ανακαλέσει, δεν το έπραξε. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις του. Παράλληλα, αποδείχθηκε άκαρπη η προσπάθεια του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ να δείξει ότι οι ευθύνες για το τεράστιο σκάνδαλο διαχέονται σε όλες τις κυβερνητικές θητείες. Μετά από ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Μπάρκα, ο κ. Ζαλίδης, αναίρεσε την αρχική του δήλωση ότι δήθεν δεν διενεργούνταν διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2016 και μετά. Αφού, όπως πολύ καλά γνωρίζει ο νυν αντιπρόεδρος, αυτό θα είχε ως συνέπεια τη μη καταβολή επιδοτήσεων στον αγροτικό κόσμο» προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγουν: «Έπεσε έτσι στο κενό ακόμα μια μεθοδευμένη προσπάθεια να στηριχθεί εντός της Εξεταστικής Επιτροπής το αφήγημα της ΝΔ περί διαχρονικού «μπάχαλου» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ, κατά τα λοιπά, για άλλη μια μέρα συνεχίστηκε η παρέλαση των «αρίστων» διοικούντων στον πολύπαθο Οργανισμό».