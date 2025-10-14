Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει μετά την κυβερνητική προαναγγελία για τροπολογία, η οποία θα ορίζει νέο πλαίσιο για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αναλαμβάνει αυτό το ρόλο – ευθύνη, ενώ την αποκλειστική αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης διατηρεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η εν λόγω τροπολογία θα καθορίζει πώς ακριβώς θα γίνουν τα βήματα προκειμένου να «καθαρίσει» το σημείο πέριξ του μνημείου και να προστατευτεί και διαφυλαχθεί ο πραγματικός του χαρακτήρας.

Κυβερνητικά στελέχη, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, δίνουν παραδείγματα μνημείων – ιερών τόπων εθνικής μνήμης σε άλλες χώρες, τονίζοντας ότι ο σεβασμός και η σιωπή αντικαθιστούν κάθε μορφή πολιτικής έκφρασης, όπως στη Γαλλία η Αιώνια φλόγα μνήμης κάτω από την αψίδα του Θριάμβου, στην Αγγλία το cenotaph του Λονδίνου, όπου οποιαδήποτε πολιτική εκδήλωση ή συγκέντρωση απαγορεύεται αυστηρά σε ακτίνα δεκάδων μέτρων ή το Altare della Patria – βωμός της πατρίδας στην Ιταλία, όπου κάθε πολιτική δράση, πανό ή διαμαρτυρία απαγορεύεται ρητά από τον ιταλικό ποινικό κώδικα.

«Η απόφαση αυτή πρέπει να βρίσκει όλο το πολιτικό σύστημα στην ίδια σελίδα», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης, καταδεικνύοντας την πρόθεση της κυβέρνησης να μην κάνει πίσω παρά τις αντιπολιτευτικές βολές που δέχεται, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για διχασμό της κοινωνίας, τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για τραμπισμό και το ΚΚΕ να μιλά για ακροδεξιές φασιστικές λογικές. «Έχουμε αποφασίσει να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας τα πολιτικά κόμματα να ομονοήσουν στην προστασία του μνημείου και να μην κάνουν – όπως είπε ο πρωθυπουργός – «επαναστατική γυμναστική», καθώς το δικαίωμα της συνάθροισης είναι κατοχυρωμένο και συνεπώς οι πολίτες μπορούν να διαδηλώσουν σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος σε δεκάδες μέρη σε όλη την Ελλάδα.

Mε την κυβερνητική απόφαση κατοχυρώνεται θεσμικά ο χαρακτηρισμός του Μνημείου ως χώρου «απόλυτης προστασίας και σεβασμού»

«Όποιος θέλει μπορεί να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, να γίνουν οι πορείες όπως προβλέπει ο νόμος, χωρίς καταχρηστικές λογικές. Όλα αυτά είναι διασφαλισμένα. Κανείς δεν τα αμφισβητεί. Όμως δεν μπορούμε να βάζουμε στη συζήτηση το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, κάλεσε τα κόμματα να αποσυνδέσουν το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, διαχωρίζοντας την αποστολή του μνημείου από την αποστολή ενός χώρου που είναι προορισμένος για τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Επισημαίνεται ότι με την κυβερνητική αυτή απόφαση κατοχυρώνεται θεσμικά ο χαρακτηρισμός του Μνημείου ως χώρου «απόλυτης προστασίας και σεβασμού», ενώ ορίζεται ως προστατευόμενος χώρος όχι μόνο το ίδιο το Μνημείο, αλλά και η επιφάνεια των 4.500 τ.μ. μπροστά του, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα ειρηνικής διαμαρτυρίας στον υπόλοιπο χώρο της πλατείας Συντάγματος, συνολικής έκτασης άνω των 25.000 τ.μ. σε όλο δηλαδή το χώρο που εκτείνεται από τη Λ. Αμαλίας έως την κάτω πλευρά της Πλ. Συντάγματος.