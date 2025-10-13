Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η λεκτική επίθεση που δέχτηκε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός από τον Ανδρέα Νεφελούδη, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Νεφελούδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή που παρουσιάζει ο Σταμάτης Ζαχαρός στον τηλεοπτικό σταθμό One.

Στη συζήτηση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο Ανδρέας Νεφελούδης χαρακτήρισε τον δημοσιογράφο «προπαγανδιστικό βραχίονα της ΝΔ» και αργότερα τον αποκάλεσε «επιστήμονα στην τυμβωρυχία».

Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, χρησιμοποίησε τον όρο «ορφανό της χούντας» και κατηγόρησε τον δημοσιογράφο για «μη σεβασμό απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη».

Όταν ο Σταμάτης Ζαχαρός σχολίασε το ύφος και τον τόνο του κ. Νεφελούδη ως «τραμπούκικο», εκείνος απάντησε: «λυπάμαι γιατί μιλάω με ένα ορφανό της χούντας, λυπάμαι γιατί υπάρχετε».

Δείτε βίντεο:

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

Λίγο αργότερα, για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με ανάρτηση, στην οποία ανέφερε: «Οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους που δεν συμφωνούν με όσα υποστηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περιόδους που κάποιοι σύντροφοί τους απειλούσαν να τους θάψουν ”τρία μέτρα κάτω από τη γη”. Η επίθεση του Ανδρέα Νεφελούδη στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, επειδή τον ενόχλησαν οι αναφορές του, και ο χαρακτηρισμός ”ορφανό της Χούντας” αναδεικνύουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη δημοσιογραφία όταν αυτή ενοχλεί. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συκοφαντούν τη χώρα κάνοντας χρήση ατεκμηρίωτων εκθέσεων αμφιβόλου αξιοπιστίας για το Κράτος Δικαίου και παριστάνοντας ότι δεν βλέπουν τις επίσημες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτοί που εμφανίζονται υποκριτικά ως προστάτες της ελευθερίας του Τύπου, δείχνουν στην πράξη με κάθε ευκαιρία το αληθινό τους πρόσωπο».