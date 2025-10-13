Ηχηρό μήνυμα υπεράσπισης του δημόσιου χώρου, απέναντι σε διαδοχικά περιστατικά βανδαλισμών που σημειώνονται στον δήμο Θεσσαλονίκης, έστειλε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, μιλώντας σήμερα από το βήμα του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δήμαρχος σύμφωνα με το ΑΠΕ αναφέρθηκε στα απειλητικά μηνύματα που γράφτηκαν εναντίον του στον τοίχο της νέας παιδικής χαράς στην περιοχή της Καλλιθέας, στην Άνω Πόλη, που παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες στους δημότες, στην καταστροφή των διαλυμένων πινακίδων επί της οδού Ελένης Ζωγράφου που διαφήμιζαν τα 60α Δημήτρια αλλά και στον βανδαλισμό του οχήματος Smart που είχε μετατραπεί σε έργο τέχνης και βρισκόταν στη Νέα Παραλία, στο πλαίσιο της δράσης Mataroa Street Contest.

«Ο δημόσιος χώρος θα προστατευτεί με κάθε κόστος», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Αγγελούδης ενημερώνοντας πως τα μηνύματα που γράφτηκαν στην παιδική χαρά της Καλλιθέας θα σβηστούν άμεσα, ενώ το ίδιο γρήγορα θα αποκατασταθεί και το smart fortwo αυτοκίνητο που «μεταμορφώθηκε» σε έργο τέχνης από τον Θανάση Λάλα και βρισκόταν στο παραλιακό μέτωπο εδώ και ένα μήνα. «Όσες φορές κι αν βανδαλίζεται εμείς θα προχωράμε στην αποκατάστασή του», είπε.

«Δεν αντιδικώ με κανέναν πολίτη αλλά η προστασία του δημόσιου χώρου είναι για εμάς νούμερο ένα προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσες απειλές κι αν υπάρξουν», πρόσθεσε ο κ.Αγγελούδης.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης καταδίκασε κάθε ενέργεια βανδαλισμού και εκφοβισμού, εξέφρασε την εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές, προσθέτοντας πως όσοι επιχειρούν να επιβάλουν το μίσος ή να εκφοβίσουν θα βρίσκουν απέναντί τους την κοινωνία.