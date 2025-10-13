Κρίσιμα έργα αστικής ανάπλασης που θα αναβαθμίσουν καθοριστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών στο δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά με τον δήμαρχο, Χαράλαμπο Μπονάτσο ενώ συζητήθηκαν και έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν από την περιφέρεια στην περιοχή.

Το πρώτο έργο αφορά στην εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου, με προϋπολογισμό 2,16 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στον ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό των 281 μεγάλων έργων υποδομής σε όλο το Λεκανοπέδιο τα επόμενα τριάμισι χρόνια.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση νέου αρδευτικού συστήματος με τηλεδιαχείριση, στους δημόσιους χώρους πρασίνου και σε οδικό δίκτυο μήκους 12,5 χιλιομέτρων, στο Νέο Ψυχικό.

Στόχος είναι η ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και η βελτίωση της ποιότητας του πρασίνου, ενώ μελλοντικά προβλέπεται και η αξιοποίηση των υδάτων του Αδριάνειου Υδραγωγείου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ.

Το δεύτερο έργο αφορά στη διπλή αστική ανάπλαση στις πλατείες Ελευθερίας και Ηρώων στο Νέο Ψυχικό, με στόχο την ανάδειξη της διακριτής ταυτότητας της περιοχής. Προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες ανάπλασης σε έκταση 40 στρεμμάτων, με διαμόρφωση δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και έμφαση στο μέτωπο της Λεωφόρου Μεσογείων.

Κατά τη συνάντηση, όπου συμμετείχε η αντιπεριφερειάρχης βόρειου Τομέα, Μαργαρίτα Βάρσου και συνεργάτες των δύο φορέων, συζητήθηκαν προτάσεις του Δήμου για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, την ανάπλαση της λεωφόρου Μεσογείων με δημιουργία πράσινων αξόνων και την ανάδειξη του τμήματος της Μαραθώνιας Διαδρομής που διέρχεται από τον δήμο. Ο Νίκος Χαρδαλιάς επανέλαβε την πρόθεση της περιφερειακής Αρχής να στηρίζει τους δήμους σε έργα για τα οποία έχουν εκπονηθεί ώριμες μελέτες, επιφυλασσόμενος για την επανεξέταση των προτάσεων στο μέλλον.

Με αφορμή την επίσκεψη στην περιοχή, ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Επισκεπτόμαστε κάθε μέρα και μια διαφορετική γειτονιά και έχει μεγάλη αξία οι πολίτες να μπορούν να μας κρίνουν καθημερινά, να παρακολουθούν τι λέμε. Γιατί τελικά κρινόμαστε από το πώς θα κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα του απλού πολίτη. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, για διάφορους λόγους, τα προηγούμενα χρόνια είχε μείνει έξω από τις χρηματοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή, είμαστε σε μια φάση που έχουν τεθεί προτεραιότητες: το αρδευτικό έργο -το οποίο θέλουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027- καθώς και η αναβάθμιση των πλατειών Ελευθερίας και Ηρώων».

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην πρόθεση της διοίκησης να επεκτείνει το πρόγραμμα των 281 έργων λέγοντας: «Τον προσεχή Δεκέμβριο θα επικαιροποιήσουμε και θα παρουσιάσουμε ένα τελικό πλάνο για το πρόγραμμά μας. Και με αυτό θα πορευτούμε. Έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας για να υλοποιήσουμε όλα όσα έχουμε πει».

Ο δήμαρχος, Χαράλαμπος Μπονάτσος, αναφερόμενος τόσο στην άριστη συνεργασία με την περιφέρεια και τον Νίκο Χαρδαλιά, όσο και στο ότι ο δήμος υστερούσε σε χρηματοδοτήσεις, σημείωσε: «Τώρα, τα έργα αυτά προχωρούν και φιλοδοξούμε να επεκταθούν. Στόχος μας, σε συνεργασία ασφαλώς με την περιφέρεια Αττικής, είναι να γεμίσει η λεωφόρος Μεσογείων με δέντρα, να γίνει φιλική στους πολίτες -μια πράσινη διαδρομή, που θα ξεκινά από τα Τουρκοβούνια και θα καταλήγει στον Υμηττό».