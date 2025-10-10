Η συχνή επίκληση του πρωθυπουργού το τελευταίο διάστημα των οικονομικών περιπετειών της χώρας κατά τη μνημονιακή περίοδο και της σημερινή ανάταξής της, της ανάκτηση της εμπιστοσύνης –στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, τον ΣΕΒ, αλλά και στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη χθες– γίνεται συνειδητά, αποσκοπώντας στη συνείδηση των ψηφοφόρων και στη στροφή προς τον ρεαλισμό.

«Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού και στους πολίτες οι οποίοι βλέπουν, κρίνουν, συγκρίνουν και θυμούνται», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενθυμούμενος ότι η εκλογική νίκη του 2023 επικύρωσε ουσιαστικά τα επιτεύγματα της πρώτης τετραετίας της ΝΔ και εκτιμώντας ότι μέχρι το εκλογικό 2027 θα έχει καταφέρει να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, παρά τα σφάλματα και τους λάθος χειρισμούς σε ορισμένα θέματα, τα οποία έχει ο ίδιος παραδεχτεί.

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, διορθώνουμε λάθη και εμφανίζουμε παραδοτέα στους πολίτες»

Ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος έλεγε στο Νewsbeast: «Έχουμε μπροστά μας περίπου ενάμιση χρόνο μέχρι τις επόμενες κάλπες, όπου θα κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας» και πρόσθετε: «Μέχρι τότε συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, διορθώνουμε λάθη και εμφανίζουμε παραδοτέα στους πολίτες».

Εν αναμονή και των εσωτερικών γκάλοπ τα οποία θα περιλαμβάνουν και το κεφάλαιο Αλέξης Τσίπρας μετά την παραίτησή του από τα βουλευτικά καθήκοντα, το κυβερνητικό επιτελείο εστιάζει στο να δίνει απαντήσεις στους πολίτες με τις πολιτικές, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση που ψηφίζεται στη Βουλή, τα θετικά σχόλια για την ελληνική οικονομία από τον Γερμανό κεντρικό τραπεζίτη, τα όσα συμβαίνουν με τις αξιολογήσεις στην Υγεία, εκτιμώντας ότι το θέμα Τσίπρα έχει κουράσει και παραπέμποντας σε μελλοντική αντιπαράθεση στο πεδίο, όταν ο πρώην πρωθυπουργός ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του με συγκεκριμένες θέσεις και επιχειρήματα για τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες και τα ζητήματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής.

Αναφορικά με τις κινήσεις που γίνονται στη δεξιά «πολυκατοικία» και την απουσία του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, η οποία ερμηνεύτηκε ως συνέχιση της ρήξης μεταξύ Μητσοτάκη – Σαμαρά και του αγεφύρωτου χάσματος που έχει δημιουργηθεί, αυτό που προτάσσεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι η ενότητα, δεδομένου ότι πολύ μεγάλο μέρος βουλευτών της ΝΔ έδωσε το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου.

«Προσωπικά και όλοι μας στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε στη μεγάλη Νέα Δημοκρατία και πιστεύω ότι αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπίζονται με δηλώσεις και αντιδηλώσεις», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Σε αντίστοιχο ύφος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος δήλωσε: «Ως προς τη μη παρουσία του από τη στιγμή που δεν σχολιάζουμε δηλώσεις δεν σχολιάζουμε και αποφάσεις, πράγματι εκεί ήταν ένα μεγάλο μέρος βουλευτών, μεγάλο μέρος της ΝΔ, μία ωραία εικόνα ενότητας».

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, και οι στενοί του συνεργάτες επιδεικνύουν κινητικότητα, καθώς στο παρασκήνιο συνεχείς είναι οι συναντήσεις και επαφές με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος για κάτι νέο, το οποίο θα εκφράζει το εκλογικό εκείνο ακροατήριο της δεξιάς, το οποίο αισθάνεται ότι δεν εκπροσωπείται από τη σημερινή κεντροδεξιά παράταξη.