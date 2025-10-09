Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να μιλήσει δημόσια για πρώτη φορά μετά την αιφνιδιαστική του παραίτηση, που προκάλεσε έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Το Σάββατο θα παραχωρήσει μια εκτενή συνέντευξη στην «Εφημερίδα των Συντακτών», λίγες μόνο ημέρες μετά την αποχώρησή του, η οποία άλλαξε τα δεδομένα στην αντιπολίτευση.

Πρόκειται για την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνική εφημερίδα από το 2023, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα τοποθετηθεί για:

Την παραίτησή του και το βιβλίο του

Την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα

Τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο

O πρώην πρωθυπουργός σκοπεύει να παρουσιάσει το όραμά του για την επόμενη μέρα, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά του για το μέλλον και καταθέτοντας προτάσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας.

Η συνέντευξη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η παραίτηση του Τσίπρα έχει αφήσει ανοιχτά πολλά ερωτήματα σχετικά με τη νέα πολιτική του πορεία, τη φυσιογνωμία του εγχειρήματος που ετοιμάζει και τα πρόσωπα που θα το πλαισιώσουν.

Μετά την αποχώρησή του από τη Βουλή, θεωρείται πλέον βέβαιο πως έχει ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, γεγονός που τροφοδοτεί τη συζήτηση γύρω από τις προθέσεις και τα επόμενα βήματά του.