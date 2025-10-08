Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας, εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ανοιχτά για συμμετοχή στο «πραξικόπημα» που, όπως λέει, οδήγησε στην καθαίρεση του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Καρανίκας αποκάλυψε ότι έχει πλέον διακόψει κάθε σχέση μαζί του, ασκώντας δριμεία κριτική τόσο στον ίδιο όσο και στο στενό του περιβάλλον.

Σε συνέντευξή του στο One Channel, ο Νίκος Καρανίκας δήλωσε ξεκάθαρα:

«Έχω πάψει τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι γνωστό, από τη στιγμή που συμμετείχε στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ για να καθαιρέσουν τον Στέφανο Κασσελάκη».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πως ο πρώην πρωθυπουργός διοργάνωσε ο ίδιος το πραξικόπημα, απάντησε με νόημα:

«Είπα ότι συμμετείχε. Το να το έκανε μόνος του ή όχι δεν έχει καμία αξία, αλλά το ότι συμμετείχε, συμμετείχε. Είτε συμμετέχεις με τη σιωπή σου είτε ενεργά. Δεν με απασχολούν οι λεπτομέρειες, αυτά είναι πολιτικά κουτσομπολιά. Η ουσία είναι ότι δεν τον είδα να βγαίνει και να καταγγέλλει το πραξικόπημα, καθότι ήταν πραξικόπημα».

Ο πρώην συνεργάτης του Τσίπρα δεν περιορίστηκε στις κατηγορίες για το ζήτημα του Κασσελάκη, αλλά στράφηκε και κατά του περιβάλλοντός του:

«Δεν συμφωνώ και με τις δηλώσεις που κάνει. Τις θεωρώ ανερμάτιστες, όπως είναι προφανώς ανερμάτιστος και ο στενός του κύκλος, που από το ’19 τον συμβουλεύει να πηγαίνει από ήττα σε ήττα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε αιχμηρά:

«Με αυτόν τον στενό του κύκλο, ο Τσίπρας έχει μεταλλαχθεί σε κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Δεν με ενοχλεί αν δεν ξέρω τι είσαι, με ενοχλεί να μη μπορώ να καταλάβω τι θέλεις. Προτιμώ να καταλαβαίνω τη στρατηγική σου, παρά να μου λες ότι είσαι αριστερός και να χειρίζεσαι τη δημοκρατία με ακροδεξιό τρόπο».

«Αναξιόπιστος για τη δημοκρατία και τις αξίες της Αριστεράς»

Ο Νίκος Καρανίκας συνέχισε την επίθεση, χαρακτηρίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα «αναξιόπιστο» τόσο ως προς τη δημοκρατική του στάση όσο και ως προς τις αξίες της Αριστεράς:

«Από εκείνη τη στιγμή θεωρώ ότι είναι αναξιόπιστος σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοκρατία, και ακόμα πιο αναξιόπιστος σε ό,τι έχει να κάνει με τις αξίες της Αριστεράς, όπου η Αριστερά δεν συμβαδίζει με την απαξίωση του λαού».

Αναφερόμενος στη διαγραφή της πλειοψηφίας των μελών που είχαν στηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη, πρόσθεσε:

«Το να λες “απαξιώστε 150.000 που συμμετείχαν για την εκλογή του Προέδρου” και “διαγράψτε την πλειοψηφία που εξέλεξε κάποιον πρόεδρο”, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία».