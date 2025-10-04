«Η Ελλάδα επιδιώκει οι ευρωπαϊκοί πόροι να κατευθύνονται σωστά και με διαφάνεια», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σήμερα στην ERTnews και αναφερόμενη στην επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, ενώ υπογράμμισε ότι η συνεργασία της κ. Κοβέσι με τις ελληνικές Aρχές ήταν εποικοδομητική.

Εξάλλου, συνέχισε, ο στόχος της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι κοινός, «να προστατεύονται τα χρήματα των Ευρωπαίων πολιτών, να διασφαλίζεται ότι πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε».

«Η διαφθορά είναι διεθνές πρόβλημα. Εμείς κοιτάμε τι κάνουμε στην Ελλάδα»

Η κ. Σδούκου τόνισε πως «τα φαινόμενα διαφθοράς δεν είναι ελληνικό φαινόμενο· υπάρχουν παντού στον κόσμο». Σημείωσε ότι «η Ευρωπαία Εισαγγελέας εξετάζει 3.000 υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς στη χώρα μας».

«Αποκαλύφθηκε συστημικό πρόβλημα. Το ξεριζώνουμε από τη ρίζα του»

Αναφερόμενη στις αγροτικές επιδοτήσεις, εξήγησε ότι «υπήρχαν διαχρονικά κενά που κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν» και ότι η κυβέρνηση προχωρά σε θεσμικές αλλαγές, με μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ώστε «να μη συμβούν ξανά τέτοια φαινόμενα».

Δήλωσε ότι «η ΝΔ ανέλαβε την ευθύνη της» και υπογράμμισε: «Το σημαντικό είναι, όταν εντοπίζεις ένα πρόβλημα, να το αναγνωρίζεις και να το διορθώνεις. Εμείς δεσμευόμαστε να το ξεριζώσουμε από τη ρίζα του».

Παράλληλα, τόνισε ότι «όσοι πήραν χρήματα πρέπει να τα επιστρέψουν», με την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και τις ελεγκτικές Aρχές να έχουν ήδη εντοπίσει περιπτώσεις επιστροφών.

«Έλεγχοι με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα χωρίς εντυπωσιασμούς»

Για τη διαδικασία των ελέγχων, ανέφερε: «Πρέπει να ολοκληρωθεί η λίστα με τους 75 μάρτυρες και, αν χρειαστεί, να κληθούν και άλλοι στην Εξεταστική Επιτροπή. Έχουν σταλεί πάνω από 5.000 ΑΦΜ στις ελεγκτικές αρχές και οι υπεύθυνοι θα υποστούν συνέπειες».

Διευκρίνισε ότι το ζήτημα των ονομάτων αφορά προσωπικά δεδομένα και θα το κρίνουν οι αρμόδιες αρχές. Κάλεσε δε την αντιπολίτευση «να αφήσει τους εντυπωσιασμούς και να ασχοληθεί με την ουσία».

«Όλα στο φως. Θέλουμε δικαιοσύνη, όχι κουκούλωμα»

Αναφερόμενη στην Εξεταστική, υποστήριξε πως η κυβέρνηση θέλει να διερευνηθούν όλα τα λάθη που έγιναν , όλα τα κενά σε διαδικασίες που μπορεί να υπάρχουν. Τόνισε πως: «Αν θέλαμε κουκούλωμα, δεν θα υπήρχαν όλα τα φώτα της δημοσιότητας στην Εξεταστική».

Υπογράμμισε ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί «ώστε να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα», σημειώνοντας ότι οι έντιμοι αγρότες αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία και αναμένουν με αγωνία τις αποζημιώσεις τους.

«Η ΝΔ έχει ζητήσει αναθεώρηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών»

Υπενθύμισε ότι «από την πρώτη στιγμή η ΝΔ ζητά στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να αναθεωρηθεί το άρθρο περί ευθύνης υπουργών», σημειώνοντας ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά – είτε για πολίτες είτε για πολιτικά πρόσωπα».

Κλείνοντας, ανέφερε: «Όλα στο φως, με διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας».