Ο Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έγραψε την πλατφόρμα Χ:
«51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού: τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις παραδόσεις μας. Αλλά και η παράταξη που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη».
