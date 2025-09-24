«Αν δει κανείς το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού, το ίδιο επιτελείο, οι ίδιοι συνεργάτες, το ίδιο υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε σε ένα ολόκληρο πρόγραμμα με δεκάδες συναντήσεις και με ηγέτες άλλων κρατών και με σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας στην Αμερική, ξένους επενδυτές, ανθρώπους οι οποίοι, ουσιαστικά θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Ελλάδας να μεγαλώσει την πίτα σε όλα τα επίπεδα, και σε οικονομικό επίπεδο και να ισχυροποιηθεί διπλωματικά», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

«Ήταν λοιπόν μη πρόχειρη σε όλα τα υπόλοιπα κατά τον κ. Ανδρουλάκη και επειδή, προσέξτε, έγινε μία αναβολή – ακύρωση απ’ ό,τι φαίνεται από την Τουρκία, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης της χώρας δέχεται ότι η προχειρότητα είναι από την πλευρά της Ελλάδας. Γιατί; Γιατί τυχαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας να μην είναι στο κόμμα του. Ξέρετε δεν είναι όλα ΠΑΣΟΚ -ΝΔ, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, μαύρο- άσπρο, ΠΑΟΚ- Άρης. Μεγαλώσαμε. Πρέπει να φύγουμε από το αμφιθέατρο – αναφέρομαι και στον κ. Ανδρουλάκη και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ενασχόληση στο παρελθόν. Έτσι; Όλοι μας μεγαλώσαμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε, βρήκαμε μια δουλειά, μπήκαμε στην πολιτική, ο καθένας ακολούθησε μια πορεία. Όταν μιλάμε για τη χώρα μας δεν πρέπει να μιλάμε με αυτούς τους όρους», τόνισε σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη για την αναβολή της συνάντησης Κυρ. Μητσοτάκη – Ρ.Τ. Ερντογάν.

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «αυτό το οποίο θέλω να πούμε είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική, η οποία στο πεδίο έχει αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα και θα συνεχίσουμε να θεωρούμε σωστό τον διάλογο, να επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά το ένα δεν είναι προϋπόθεση του άλλου. Δηλαδή η πολιτική μας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση, η πολιτική μας, αρέσει δεν αρέσει, έχει σημασία ότι ψηλώνει την Ελλάδα, αυτό είναι το μόνο μας κριτήριο, το εθνικό συμφέρον και από εκεί και πέρα ναι, πιστεύουμε στον διάλογο. Διάλογος όμως σημαίνει διεκδίκηση, δε σημαίνει υποχώρηση, διάλογος σημαίνει όλα όσα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να αποτυπώνονται σε κάθε ευκαιρία».

Ερωτηθείς αν στον ορίζοντα υπάρχει το ενδεχόμενο συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο επεσήμανε: «Δεδομένου ότι, το ξαναλέω, συνεχίζουμε να ασκούμε μια ενεργητική πολιτική κάνοντας πράγματα που δεν έγιναν, όχι μόνο σε επίπεδο ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά συνολικά σε διπλωματικό και επίπεδο εξωτερικής πολιτικής αλλά συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Έχει αποδώσει όσο έχει αποδώσει, σε επίπεδο περιορισμού των παραβιάσεων, συνεργασίας στο μεταναστευτικό, εισόδου στη χώρα μας, δηλαδή έλευσης στη χώρα μας νόμιμων τουριστών, άρα είναι κάτι το οποίο για εμάς αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Διάλογος που δεν συνεπάγεται, το ξαναλέω, υποχώρηση».

Και πρόσθεσε: «Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ψύχραιμα. Ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα ψηλώνει, η Ελλάδα μεγαλώνει, να δούμε τι έγινε από την τελευταία συνάντηση -προσέξτε- από την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών και αυτή που θα γινόταν και τελικά δεν έγινε τι έχει μεσολαβήσει; Να σας πω εγώ τι έχει μεσολαβήσει. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, δηλαδή η κατοχύρωση των απώτατων δυνητικών ορίων της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης, έχει μεσολαβήσει η έλευση της Chevron, έχουν μεσολαβήσει δηλώσεις, επίσημες τοποθετήσεις σε επίσημα κείμενα της Ευρώπης κατά του παράνομου και άκυρου τουρκολυβικού μνημονίου και μια Ελλάδα, η οποία σε όλα τα επίπεδα, σε συνέχεια της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την Ιταλία, της επέκτασης στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, ουσιαστικά μεγαλώνει στην πιο δύσκολη περίοδο. Αυτό πρέπει να βλέπουμε εμείς. Αυτή η χώρα, λοιπόν, δια του πρωθυπουργού και της διπλωματικής αποστολής είχε μια σειρά από συναντήσεις φαίνεται ότι κατοχυρώνουν τη θέση μας. Για αυτή τη συνάντηση είπαμε τι σροχωράμε παρακάτω».

Σχετικά με την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μία Δημοκρατία με διάκριση εξουσιών απαγορεύεται να παρέμβεις στη Δικαιοσύνη, ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του, όπως έχει δηλώσει ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, έτσι; Να λέμε αλήθειες, να μη μας πούνε και τοξικούς τα διάφορα μέσα, τα οποία θίγονται όταν μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης έχει πει ότι λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης και οι υποθέσεις αυτές έχουν κριθεί από τη Δικαιοσύνη για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη. Άρα, ένας πρωθυπουργός που επί των ημερών του λειτουργούσε έτσι το “δικό του Μαξίμου” και παρενέβαινε στη Δικαιοσύνη, όπως έχει πει ο δικός του υπουργός Δικαιοσύνης, είναι λογικό να μην καταλαβαίνει ότι σε μία Δημοκρατία δεν έχει καμιά δουλειά η κυβέρνηση, όσο κι αν σε ανθρώπινο επίπεδο είμαστε όλοι δίπλα σε έναν πατέρα που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο, σε επίπεδο θεσμικό απαγορεύεται να παρέμβουμε στη Δικαιοσύνη. Και να πω και κάτι: όσο και αν όλοι μας, ο καθένας με τον τρόπο του, και το κυ».

Απαντώντας στα περί ιδεολογικής παρέκκλισης της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε και την παράταξη και την πολιτική μας και μάλιστα να ασκούμε μια πολιτική, αυτό έχει σημασία, η οποία εννοεί στην πράξη, επί των ημερών του Κ. Μητσοτάκη, κάθε λέξη της Ιδρυτικής Διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας, επί των ημερών του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή».

Είπε επίσης χαρακτηριστικά: «Τι πιο Νέα Δημοκρατία είναι από τις 85 μειώσεις φόρων; Η πιο φιλελεύθερη οικονομική πολιτική που έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια, επί Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε. Πιο κοινωνικά δίκαιη, γιατί και αυτό είναι συστατικό στοιχείο της Νέας Δημοκρατίας, είναι η πολιτική δημιουργίας μισού εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας; Πόσο πιο υπερήφανη ήταν η Ελλάδα, σε σχέση με την περίοδο όπου αντιμετώπισε τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μεταναστευτικό, προστάτευσε τα σύνορά της, έκανε προγράμματα εξοπλιστικά που δεν μπορούσαμε να τα διανοηθούμε, μίλησε ξεκάθαρα για την άρση του casus belli, για να πάρει το οτιδήποτε η Τουρκία από εξοπλιστικό πρόγραμμα από την Ευρώπη και αυτό έγινε δεκτό; Δηλαδή το να μπορείς να βάλεις τον δικό σου όρο και να υπάρχει ομοφωνία, το πετύχαμε εμείς. Πότε ξανά η Ελλάδα, μία χώρα η οποία ταλαιπωρήθηκε από όλους αυτούς τους παραβατικούς των πανεπιστημίων -με μεγάλη καθυστέρηση, θα πω εγώ, και με ευθύνη και της δικής μας παράταξης- που φοβηθήκαμε έφτασε στο σημείο -το αυτονόητο- να ξεκινάνε τα πανεπιυτά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι το «ταμείο», δηλαδή η κρίση των πολιτών του κυρίαρχου ελληνικού λαού, θα γίνει στο τέλος. Επεσήμανε ότι «υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας, πράγματι, που περιμένουν, περιμένουν κριτικά, είτε γιατί έχουν ενοχληθεί με κάποια πράγματα, είτε γιατί τους έχουν πληγώσει κάποιες επικοινωνιακές διαχειρίσεις πολιτικών, κάποια λάθη, είτε επειδή, ενώ έχουμε κάνει πάρα πολλά, γιατί θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολλά και σημαντικά αυτά τα χρόνια, αυτή η επίμονη ακρίβεια και τα πολλά σημαντικά προβλήματα τα κάνουν να μην φαίνονται τόσο πολύ. Χρέος μας είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας, να τρέξουμε πιο γρήγορα από τη φθορά που προκαλούν αυτά τα προβλήματα και να είμαστε αποτελεσματικοί».

Τόνισε ότι «η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο φοβερά επώδυνο για την κοινωνία και για την Ελλάδα και για την υπόλοιπη Ευρώπη και για πολλές άλλες χώρες. Δεν έχει ακρίβεια μόνο η Ελλάδα. Είναι εισαγόμενη, αλλά υποχρέωση της Κυβέρνησης να την αντιμετωπίσει. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες εξαπατούν τον κόσμο και θεωρούν ότι η ακρίβεια αντιμετωπίζεται ως δια μαγείας. Αυτοί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους. Και υπάρχει και η Κυβέρνηση που κάνει δύο πράγματα. Πρώτον και κυριότερο, αυξάνει τα εισοδήματα με σταθερό και μόνιμο τρόπο. Και νομίζω μόνο οι τελευταίες παρεμβάσεις, η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, συνιστούν πολύ σημαντικές αυξήσεις για κάποια μερίδα συμπολιτών μας. Και σίγουρα για όλους έστω κάτι, το οποίο έχει μια αξία, κυρίως για τους νέους, για τις οικογένειες με παιδιά, για τους συμπολίτες μας στην ελληνική περιφέρεια. Υπάρχουν συμπολίτες μας -το είπα χθες- οι οποίοι θα δουν 100 και 200 ευρώ τον μήνα παραπάνω. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, ειδιέσει κάτω».