Όλα δείχνουν πως η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που δεν πραγματοποιήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη όπως είχε αρχικά κανονιστεί, μετατίθεται για τις 2 Οκτωβρίου στην πόλη της Κοπεγχάγης. Η πιθανότητα μιας διμερούς επαφής στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θεωρείται πλέον το νέο «παράθυρο» διαλόγου ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είναι ένα φόρουμ πολιτικών και στρατηγικών συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, που ιδρύθηκε το 2022 με συμμετέχοντες από 44 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Κομισιόν.

Η ελληνική πλευρά είχε θεωρήσει δεδομένο ότι το ραντεβού στη Νέα Υόρκη θα γινόταν κανονικά. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα, ήρθε η ειδοποίηση από την τουρκική πλευρά ότι η συνάντηση θα πρέπει να αναβληθεί. Η αιφνιδιαστική αυτή εξέλιξη δημιούργησε όπως ήταν λογικό μια αρχική αμηχανία, ενώ παράλληλα πυροδότησε και ερωτήματα για το παρασκήνιο που οδήγησε στην απόφαση.

Επισήμως, η τουρκική πλευρά εξήγησε ότι η αλλαγή του προγράμματος κρίθηκε αναγκαία λόγω συμμετοχής του Ερντογάν σε διάσκεψη που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες από τον αραβικό κόσμο. Όμως το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν ξεκίνησε στην ώρα της, αλλά και το ότι την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος ανέβασε στο διαδίκτυο φωτογραφία από άλλη διμερή συνάντησή του, ενίσχυσαν τις υποψίες ότι υπήρξαν και άλλες σκοπιμότητες πίσω από την αναβολή.

Δεν είναι μυστικό ότι η περίοδος αυτή βρίσκει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μια φάση εύθραυστης ισορροπίας. Από τη μια πλευρά, υπάρχει η πρόθεση να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ώστε να αποφεύγονται κρίσεις. Από την άλλη, οι χρόνιες διαφωνίες για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό αλλά και οι ανταγωνισμοί σε χώρες όπως η Λιβύη, διατηρούν το κλίμα καχυποψίας. Ειδικά στη Λιβύη, η Τουρκία διατηρεί στενές σχέσεις τόσο με την Ανατολή όσο και με τη Δύση της χώρας, την ώρα που η Ελλάδα προσπαθεί να βρει έρεισμα με διπλωματικά ανοίγματα και στις δύο πλευρές.

Μέχρι αργά χθες το βράδυ οι διπλωματικές αποστολές έψαχναν τρόπο να «χωρέσει» μια νέα ώρα συνάντησης πριν από την αναχώρηση του Ερντογάν για την Ουάσιγκτον όπου θα δει τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Ο χρόνος όμως δεν βρέθηκε και πλέον η Κοπεγχάγη εμφανίζεται πλέον ως η νέα τοποθεσία για το πολυαναμενόμενο τετ α τετ.