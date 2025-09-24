Σε πεδίο έντασης, εξελίχθηκε τηλεοπτική εκπομπή όταν η συζήτηση για την ακρίβεια μεταξύ της Σοφίας Βούλτεψη και του Γιάννη Μπαλάφα πήρε «φωτιά». Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά από αναφορές στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Ο κ. Μπαλάφας επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, με την υφυπουργό Μετανάστευσης να απαντά, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Μπαλάφας: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει ότι η κυβέρνηση τώρα θα ασχοληθεί με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα… Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.

Βούλτεψη: Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα. Δεν είπε τώρα.

Μπαλάφας: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση.

Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.

Μπαλάφας: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακουστεί η γνώμη μου και όχι η γνώμη της κ. Βούλτεψη και των φονών της.

Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.

Μπαλάφας: Έχετε μια νευρικότητα.

Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.