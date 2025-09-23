«Αναμένουμε να βρεθεί μια νέα κοινή ώρα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση σχετικά με την αναβολή της συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φιλοξενούμενος στο One, σημείωσε πως: «Η σύσκεψη – διάσκεψη του Αμερικανού προέδρου με τις αραβικές χώρες στην οποία προσκλήθηκε και ο Ερντογάν οργανώθηκε χθες χωρίς συγκεκριμένη ώρα. Αρκετές ώρες αργότερα ανακοινώθηκε και η ώρα που ήταν 01:30 ώρα Νέας Υόρκης, ακριβώς πάνω – με μισή ώρα διαφορά – στην προγραμματισμένη ώρα συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν».

Παράλληλα τόνισε πως αναζητείται νέα ώρα για τη συνάντηση, ενώ απάντησε και σε επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση για τη συγκεκριμένη αναβολή εφόσον αυτή μετατραπεί σε ακύρωση.

Συγκεκριμένα τόνισε: «Ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά να αλλάξει η μέρα και ώρα συνάντησης σε μια αυριανή ώρα στη Νέα Υόρκη. Αναμένουμε να βρεθεί μια κοινή ώρα. Η επίσημη ενημέρωση που έχω είναι ότι επίκειται οριστικοποίηση μιας νέας συνάντησης. Αν η αναβολή είναι για τα μάτια του κόσμου και τελικά είναι ακύρωση, αν το δεχτούμε αυτό για την οικονομία της συζήτησης.

Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι η αντιπολίτευση σε μια κίνηση που θα συνιστά μια απρεπέστατη ενέργεια κατά της χώρας μας, πάει να πάρει μέρος κατά της χώρας και να επιτεθεί πριν μάθει τι συνέβη. Έστω λοιπόν ότι η Τουρκία αποφάσισε να ακυρώσει τη συνάντηση. Σημαίνει αυτό ότι είναι κάτι που θα πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Είναι διπλωματική ήττα της κυβέρνησης; Ή σημαίνει ότι οι θέσεις και η στάση μας ενοχλούν;»