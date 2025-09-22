Για τα σπίτια που θα δοθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής μίλησε στην εκπομπή «NEWSROOM» του ΕΡΤnews και στον Γ. Σιαδήμα, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Για να βοηθήσουμε τις οικογένειες στο στεγαστικό ζήτημα, χρειαζόμαστε από τη μία να βοηθήσουμε στο κομμάτι του ενοικίου τους, αλλά πρέπει να αυξήσουμε και το στεγαστικό απόθεμα για να πέσουν οι τιμές. Ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε κάτω τα ακίνητα του δημοσίου, οικόπεδα, τα οποία όλοι μας βλέπουμε πολλές φορές και λιμνάζουν. Οπότε, ερχόμαστε με δύο “όπλα”. Το ένα είναι αυτό της κοινωνικής αντιπαροχής», δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου.

«Δηλαδή, έχω ένα οικόπεδο, το δίνω σε έναν κατασκευαστή, ο κατασκευαστής φτιάχνει δέκα διαμερίσματα, κρατάει τα έξι και μου δίνει εμένα πίσω τα τέσσερα. Έτσι κάνουμε και στην κοινωνική αντιπαροχή», εξήγησε. «Παίρνουμε οικόπεδα τα οποία λιμνάζουν, είναι σε κακή κατάσταση του δημοσίου, σε αστικά κέντρα – γιατί το μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα – και τα δίνουμε με διαγωνιστική διαδικασία σε ιδιώτες, οι οποίοι δίνουν πίσω στο κράτος τουλάχιστον το 30% των διαμερισμάτων που θα φτιάξουν», συνέχισε.

Η κ. Μιχαηλίδου στη συνέχεια ανέφερε πως «έτσι καταφέρνουμε τρία πράγματα. Πρώτον, αξιοποιούμε επιτέλους τη λιμνάζουσα περιουσία του κράτους. Δεύτερον, αυξάνουμε στο σύνολο το στεγαστικό απόθεμα, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα διαμερίσματα από εκεί που είτε δεν έχουν φτιαχτεί είτε είναι σε κακή κατάσταση, να μπουν στην αγορά, άρα εν τέλει να πέσουν οι τιμές. Και τρίτον, αυτά που θα γυρίσουν πίσω στον δημόσιο, να διατεθούν ως κοινωνικές κατοικίες. Δηλαδή, να δοθούν με μίσθωμα, με ενοίκιο χαμηλότερο από το αγοραίο, αυτό που υποδεικνύει η αγορά, για να βοηθηθούν νέα ζευγάρια, μονογονεϊκές οικογένειες, ζευγάρια με πολλά παιδιά, ζευγάρια με ένα άτομο που έχει αναπηρία στο νοικοκυριό τους, έτσι ώστε το δημόσιο κομμάτι να πάει με ενοίκιο χαμηλότερο από της αγοράς».

Επιπρόσθετα, η υπουργός εξήγησε πως αν κάποιος ο οποίος έχει μείνει πάνω από δέκα χρόνια σε ένα τέτοιο σπίτι, τότε σε δέκα χρόνια μπορεί και να αγοράσει το σπίτι αυτό.

Χτίσιμο κοινωνικών κατοικιών σε τρία ανενεργά στρατόπεδα

Η κ. Μιχαηλίδου πρόσθεσε, αναφερόμενη στον δεύτερο άξονα της πολιτικής της προσιτής στέγης, πως πρόκειται για μια συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Συγκεκριμένα, η υπουργός ανέφερε πως πρόκειται να αξιοποιηθούν ανενεργά στρατόπεδα για να δημιουργηθούν καινούργιες κατοικίες. Το 25% θα καλύψει ανάγκες στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες.

«Έχουμε “βάλει μπροστά” τρία στρατόπεδα, ένα στην Αθήνα στο Χαϊδάρι, το Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Πάτρα. Και έχουμε δει με μελετητές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι αυτά τα τρία στρατόπεδα, μέσα στο ’26 θα ξεκινήσουν να γίνονται. Έχουμε υπολογίσει ότι σε αυτά τα στρατόπεδα θα φτιάξουμε 2.000 διαμερίσματα, τα 500 θα μείνουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και 1.500 – άμεσα – θα εξυπηρετήσουν στεγαστικές ανάγκες του λοιπού πληθυσμού», δήλωσε.

Περισσότερες από 650 αιτήσεις για την επιδοτούμενη μετεγκατάσταση νοικοκυριών στον Έβρο

Στο θέμα της μετεγκατάστασης νοικοκυριών στον Έβρο αναφέρθηκε ακόμα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, λέγοντας πως περισσότερες από 650 αιτήσεις για την επιδοτούμενη μετεγκατάσταση νοικοκυριών στον Έβρο έχουν κατατεθεί μέσα στον ενάμιση μήνα από την ανακοίνωση του προγράμματος από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

«Δίνουμε 10.000 ευρώ ως έξοδα μετεγκατάστασης για να πάρουν το νοικοκυριό τους και την οικογένειά τους και να πάνε στον όμορφο Έβρο, στους νομούς μας εκεί που πραγματικά μας κάνουν περήφανους που είμαστε Έλληνες και έχουμε ήδη πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Από αυτές έχουν λάβει προέγκριση περισσότερες από 70» δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου, συμπληρώνοντας πως «θέλαμε να δούμε πώς πάει το πρόγραμμα αυτό, έχει ανταπόκριση, για να δούμε πού αλλού το διευρύνουμε».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της κ. Μιχαηλίδου: