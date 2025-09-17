Πρώτη με ποσοστό διπλάσιο από του ΠΑΣΟΚ καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Ακολουθούν με ψηλά ποσοστά Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση και λίγο πιο πίσω το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ΜέΡΑ25, Φωνή Λογικής, Νίκη, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας δίνουν μάχη για την είσοδό τους στη Βουλή.

«Θετικά» και «με ενδιαφέρον» αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ένας στους πέντε πολίτες, ενώ διχογνωμία παρατηρείται μεταξύ όσων δηλώνουν κεντρώοι και όσων δηλώνουν κεντροαριστεροί για τον καλύτερο εκπρόσωπο του χώρου με τους πρώτους να προτιμούν τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους δεύτερους τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής: Νέα Δημοκρατία 24%, ΠΑΣΟΚ 11,5%, Πλεύση Ελευθερίας 8,5%, Ελληνική Λύση 7,5%, ΚΚΕ 7%, ΣΥΡΙΖΑ 6%, ΜέΡΑ25 3%, Φωνή Λογικής 3%, Νίκη 2,5%, Νέα Αριστερά 2%, Κίνημα Δημοκρατίας 2% και Σπαρτιάτες 1,5%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων διαμορφώνονται ως εξής: