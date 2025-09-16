Εισάγεται για πρώτη φορά η υποχρέωση ετήσιας παρακολούθησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων 2004, 2011, 2016 και 2022 με δύο νέες αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέχεια των ελέγχων παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων.

Με τις νέες ρυθμίσεις, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την εγκριτική απόφαση υπαγωγής, εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση κάθε χρόνου λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης. Η διαδικασία υποβολής γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) ή του Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ), διασφαλίζοντας πλήρη τεκμηρίωση και διαφάνεια.

Παράλληλα, καθιερώνεται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 10% έως 20% των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους και περιλαμβάνει την επαλήθευση της νόμιμης λειτουργίας, των οικονομικών στοιχείων, των θέσεων εργασίας, του δυναμικού παραγωγής και της τήρησης των ειδικών όρων της απόφασης υπαγωγής.

Επίσης, ενισχύεται το πλαίσιο κυρώσεων, καθώς σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών στοιχείων προβλέπεται η επιβολή προστίμων, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των επενδύσεων.

Τέλος, συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου, οι οποίες επανεξετάζουν δειγματοληπτικά (σε ποσοστό 30%) επενδυτικά σχέδια των οποίων η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας έχει πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Ο έλεγχος διενεργείται εντός 45 ημερών από τη συγκρότηση κάθε Επιτροπής. Σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων, οι υποθέσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για περαιτέρω έλεγχο και πιθανή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

Οι ρυθμίσεις αυτές, υπογραμμίζεται ότι αποτελούν ακόμα μια ουσιαστική παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης που θωρακίζει το σύστημα των κρατικών ενισχύσεων και διασφαλίζει ότι οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται σωστά, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Όπως έχει τονίσει ο κ. Θεοδωρικάκος, «οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».

Πηγή: ΑΠΕ