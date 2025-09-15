Στις διεθνείς εξελίξεις, την ευρωπαϊκή άμυνα, το μεταναστευτικό και άλλα διμερή και ευρωπαϊκά ζητήματα εστίασαν στις κοινές δηλώσεις τους δηλώσεις από το Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Ο πρωθυπουργός τόνισε το ζήτημα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και το πρόγραμμα SAFE, στέλνοντας και ένα μήνυμα στην Τουρκία, αναφορικά με τη συμμετοχή τρίτων χωρών στον μηχανισμό. «Η δική μας θέση είναι ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν χώρες που απειλούν με πόλεμο χώρες της Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, στις κοινές δηλώσεις που έγιναν το πρωί της Δευτέρας 15/9, ο πρωθυπουργός επεσήμανε, απευθυνόμενος προς τον κ. Κόστα: «Η επίσκεψή σας πιστεύω ότι αντανακλά τη δέσμευσή σας για έναν καλύτερο συντονισμό όλων των εταίρων σε μια ρευστή συγκυρία.

Ξεκινώ εκφράζοντας τη στήριξή μας στους Πολωνούς εταίρους μας που πρόσφατα υπερασπίστηκαν τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ απέναντι στην παραβίαση του εναέριου χώρου της. Ως μέλη της ΕΕ που δεν ενδίδει στον αναθεωρητισμό πρέπει να αποδεικνύουμε επί του πεδίου ότι δεν ενδίδουμε στην παραβίαση του εναέριου χώρου μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Για το Ουκρανικό πρέπει να γίνει συζήτηση και με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των εγγυήσεων ασφαλείας.

Για τη Μέση Ανατολή στηρίζουμε έμπρακτα τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για μια εκεχειρία, αλλά είμαστε ανήσυχοι από την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας του Κατάρ. Πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε κλιμάκωση στην περιοχή.

Συζητήσαμε επίσης για την κοινή μας άμυνα και την προοπτική αυτή στηρίζει η Ελλάδα έμπρακτα και μάλιστα με αφορμή τα πρόσφατα συμβάντα είχα την ευκαιρία να επαναφέρω στη συζήτησή μας την ανάγκη για ένα κοινό χρηματοδοτικό εργαλείο για αγορές κοινού ενδιαφέροντος. Είναι ώριμη αυτή η συζήτηση να γίνει. Για τη συμμετοχή τρίτων χωρών η δική μας θέση είναι σαφής ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν χώρες που απειλούν ακόμα με πόλεμο χώρες της ένωσης. Είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν σχέσεις με την Ευρώπη».

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό και τις μεγάλες προκλήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Συζητήσαμε ότι έχει συνέπειες και στην οικονομία και την ασφάλεια της Ευρώπης και είχαμε πάλι αυξημένες αφίξεις τις τελευταίες 48 ώρες στην Κρήτη και αυτό δείχνει την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των θαλασσίων συνόρων απέναντι στα δίκτυα που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Συζητήσαμε και για τον προϋπολογισμό με την Ελλάδα να προσέρχεται με σχέδιο. Προτεραιότητές μας είναι ο φάκελος της αγροτικής πολιτικής και της συνοχής και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Θα είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή, γιατί την τελευταία φορά χρειάστηκαν 5 ημέρες για να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Για την ανταγωνιστικότητα «δίνουμε έμφαση στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά με παρεμφερείς τιμές ενέργειας για όλα τα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε όλες τις διασυνδέσεις».

«Πρέπει να δεσμευθούμε για μια Ευρώπη ισχυρή που να υπηρετεί όλες τις Ευρωπαίες και τους Ευρωπαίους», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός.

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις:

Για το επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να είναι ανταγωνιστική απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα ο πρωθυπουργός απάντησε: «Είχαμε πολλές συζητήσεις για την έκθεση Ντράγκι και Λέτα και πολλοί εκφράστηκαν θετικά για τις τολμηρές προτάσεις Ντράγκι να γεφυρώσουμε το κενό με τις ΗΠΑ. Είναι ακριβές ότι κάποιοι από εμάς είχαμε εκφράσει επιφύλαξη για να τις μετουσιώσουμε σε πρακτικές πολιτικές. Δεν έχουμε κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση αυτή και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου το συμμερίζεται.

Χαιρετίζουμε την πρόταση για περιορισμό της γραφειοκρατίας αλλά έχουμε καθυστερήσεις».

Για την κοινή ενεργειακή πολιτική επεσήμανε πως «έχουν γίνει δειλά βήματα αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει ούτε πώς θα εποπτεύουμε ούτε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις διασυνδέσεις προς όφελος των καταναλωτών».

Αναφερόμενος στα ζητήματα της τραπεζικής ένωσης, είπε ότι «τα συζητάμε εδώ και 10 χρόνια και δεν έχει γίνει πρόοδος. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται τις επενδύσεις ξένων τραπεζών σε ελληνικές και δεν μπορώ να πω το ίδιο για ευρωπαϊκές χώρες».

Για την τεχνητή νοημοσύνη τόνισε πως «πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις ζητούν να δημιουργηθεί το νομικό καθεστώς για να παρέχουν υπηρεσίες. Δεν το εκμεταλλευόμαστε».

«Ο κ. Ντράγκι είπε επίσης ότι αν έχουμε φιλοδοξίες χρειαζόμαστε και χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρειαζόμαστε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο δανεισμού στον τομέα της άμυνας που θα αφορούν την ασφάλεια όλων μας. Η μεγάλη πρόκληση είναι να πείσουμε τους συναδέλφους μας ότι χρειάζονται τολμηρές κινήσεις απέναντι στις προκλήσεις».

Σημειώνεται πως ο Αντόνιο Κόστα βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων ειδικά όσον αφορά το Ουκρανικό, με τη Ρωσία να έχει ξεπεράσει τα όρια παραβιάζοντας τα σύνορα και χωρών-μελών της ΕΕ, όπως της Πολωνίας.

Ο κ. Κόστα, ο οποίος έφθασε χθες στην Αθήνα, παρακάθισε σε δείπνο που του παρέθεσε ο πρωθυπουργός στην οικία του, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τα τρέχοντα ζητήματα σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.

Δείτε και φωτογραφίες από τη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου: