«Χρειάζεται να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση γιατί με τον κ. Μητσοτάκη δεν πάει άλλο, είναι απονομιμοποιημένος και πρέπει να παραιτηθεί», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Σε ερώτηση για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο κ. Φάμελλος απάντησε ότι «ο κ. Τσίπρας είναι πολύτιμο κεφάλαιο για την Ελλάδα και πολύτιμος συμπαραστάτης στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα, έχουμε συμφωνήσει σε μια ενιαία προσπάθεια απάντησης και το έχουμε συμφωνήσει και με τον κ. Τσίπρα».

«Αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης»

Ο κ. Φάμελλος μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ενότητα κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και σημείωσε: «Ο Αλέξης ο Τσίπρας, πολύτιμο κεφάλαιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την Ελλάδα, είναι πολύτιμος συμπαραστάτης και στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα. Δεν τίθενται όροι. Τίθεται μια δική μας κοινή συλλογική απόφαση την οποία υπηρετούμε όλοι μαζί. Έχουμε συμφωνήσει όλες και όλοι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και με τον Αλέξη Τσίπρα το έχουμε συμφωνήσει, ότι απαιτείται ενιαία προοδευτική απάντηση. Η λύση της Προοδευτικής Ελλάδας απαιτεί ενότητα δυνάμεων – και κοινωνικών και πολιτικών.

Ενώσεις θέλουμε, αθροίσματα, πολλαπλασιασμούς, δεν ανοίγουμε καμιά συζήτηση για κατακερματισμό. Αυτή είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αυτό είναι και το μήνυμα που δίνουμε στην κοινωνία. Ότι πρέπει ενωμένοι να τα βρούμε για να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Και με αυτά που έχει δηλώσει και ο Αλέξης Τσίπρας, αυτά που γνωρίζω κι εγώ, με το ότι έχουμε διατυπώσει πλαίσιο κι αυτά που είπε στις τελευταίες του τοποθετήσεις, για μένα είναι αδιανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί κατακερματισμού ή ανεξαρτητοποίησης. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κατακερματισμό. Το δηλώνω ξεκάθαρα. Πολύτιμο κεφάλαιο, πολύτιμη η συμβολή και η σκέψη του για την Προοδευτική Ελλάδα, για το δυναμικό ενιαίο ενωτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ».

Σχετικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα είπε ότι δεν χρειάζεται συνεννόηση μαζί του ή να πάρει άδεια για να τις κάνει και με τις θέσεις που διατυπώνει εμπλουτίζει το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Πολύτιμο κεφάλαιο ο κ. Τσίπρας

Σε ερώτηση για το πού βρίσκεται ο πρώην πρωθυπουργός ο κ. Φάμελλος απάντησε: «Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα βρίσκεται στο Παρίσι, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ως πολύτιμο κεφάλαιο και ως πολύτιμη συμβολή στην προσπάθεια για την Προοδευτική Ελλάδα. Εκεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν μένει αδιάφορος σχετικά με τη συζήτηση ως προς το ποιες κινήσεις μπορεί να κάνει ο κ. Τσίπρας και για το γεγονός ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε αυτή τη συζήτηση και όχι στο πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και δήλωσε: «Η προτεραιότητα σήμερα δεν είναι οποιαδήποτε αναζήτηση και αναστοχασμός, αλλά η κοινή δράση με όλο το πολιτικό δυναμικό για την Προοδευτική Ελλάδα. Δεν το αμφισβήτησε ποτέ κανένας. Η προτεραιότητα μας είναι η Προοδευτική Ελλάδα. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Το πώς, δηλαδή, θα μπορέσουμε να έχουμε μια προοδευτική απάντηση και σε επίπεδο προγράμματος και σε επίπεδο πολιτικών φορέων και σε επίπεδο κοινωνίας – γιατί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι καταστροφική για τα συμφέροντα και της κοινωνίας και της οικονομίας».

Απάντησε και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι κάποια συμφέροντα λειτουργούν ως “χρυσοί χορηγοί” του κ. Τσίπρα, λέγοντας: «Η κριτική αυτή προέρχεται από τον κ. Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό των καρτέλ και της αδικίας. Και νομίζω ότι θα μπορούσα να αναφερθώ σε πάρα πολλά περιστατικά συσχέτισης της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη με οικονομικά συμφέροντα. Όμως οι Έλληνες και οι Ελληνίδες το βλέπουν και στην τσέπη τους ποια συμφέροντα εξυπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης».

Κριτική σε Νίκο Ανδρουλάκη και Νέα Αριστερά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη και τη Νέα Αριστερά για τη στάση τους απέναντι στις προτάσεις συνεργασίας και κοινής δράσης που έχει διατυπώσει.

«Χρειάζεται προοδευτική συνεργασία χωρίς να υπάρχουν προσωπικές και κομματικές στρατηγικές. Γιατί υπάρχουν κομματικοί εγωισμοί που εμποδίζουν αυτή την προοδευτική συνεργασία. Κάναμε πάρα πολλές προσπάθειες και πρωτοβουλίες. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν επιτρέπονται καθυστερήσεις, αμφισημίες, προσωπικές και κομματικές στρατηγικές, εγωισμοί. Και αναφέρομαι και στην καθυστέρηση και στην άρνηση που έχει δηλώσει δημόσια ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και στην περιορισμένη συνεργασία και σε διάφορα πισωγυρίσματα που έγιναν με τη Νέα Αριστερά. Καλούμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να ξεπεράσουν προκαταλήψεις και ιδεοληψίες του παρελθόντος. Πρέπει να δώσουμε απάντηση στην κοινωνία. Η κοινωνία περιμένει», είπε ο κ. Φάμελλος.

«Χρειάζεται ανάδειξη προοδευτικής κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό»

Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τον εκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε ότι αυτός είναι «να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της κοινωνίας» και τόνισε: «Η κοινωνία θέλει ανάσα, θέλει οξυγόνο. Ο εκλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα είναι να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της κοινωνίας. Και η κοινωνία σήμερα ζητώντας οξυγόνο θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Όμως εδώ δεν πρέπει να χαθούμε σε διαδρομές απλής έκφρασης αντίθεσης, σε αντιπολιτική στάση, σε απομάκρυνση από την πολιτική -γιατί κινδυνεύουμε και από αυτό- εμείς βάζουμε κι άλλον έναν στόχο.

Την επιστροφή του κόσμου στη συμμετοχή. Και για να γίνει αυτό η πρόταση μας είναι ότι η διέξοδος απέναντι στο αδιέξοδο του κ. Μητσοτάκη πρέπει να είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Άρα, ο εκλογικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μια προοδευτική κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό για να ανασάνει η κοινωνία και η οικονομία – και για να γίνει αυτό απαιτείται να δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μια μεγάλη προοδευτική συνεργασία».

Περιέγραψε την κατάσταση στην οποία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όταν εκλέχτηκε πρόεδρος και στις προσπάθειες που έγιναν έκτοτε λέγοντας «είμαστε όρθιοι, είμαστε εδώ και το σχέδιο μου είναι ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».