Στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που έχουν εξαγγελθεί, αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα προχωρά στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση μείωσης φόρων από τη Μεταπολίτευση». Ο κ. Κεφαλογιάννης, αναφερόμενος στο Ρέθυμνο, υπογραμμίζει ότι «η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε 288 οικισμούς της Περιφερειακής μας Ενότητας είναι ένα σημαντικό βήμα».

«Στηρίζουμε την κατοικία, δίνουμε κίνητρα να παραμείνουν και να επιστρέψουν νέοι στα χωριά μας, κρατάμε ζωντανή την ύπαιθρο και την ενδοχώρα», σημειώνει.

Ακολουθεί η ανάρτηση του κ. Κεφαλογιάννη:

«Η Ελλάδα προχωρά στη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση μείωσης φόρων από τη Μεταπολίτευση. Μια μεταρρύθμιση ύψους 1,6 δισ. ευρώ για το 2026, που θα φτάσει τα 2,5 δισ. ευρώ το 2027, η οποία ενισχύει αποφασιστικά τη μεσαία τάξη, τους νέους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους συνταξιούχους. Πρόκειται για μια γενναία παρέμβαση που δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Για το Ρέθυμνο ειδικά, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε 288 οικισμούς της Περιφερειακής μας Ενότητας είναι ένα σημαντικό βήμα. Στηρίζουμε την κατοικία, δίνουμε κίνητρα να παραμείνουν και να επιστρέψουν νέοι στα χωριά μας, κρατάμε ζωντανή την ύπαιθρο και την ενδοχώρα. Είναι μια δίκαιη πολιτική, που συνδέεται με το δημογραφικό, με την αποκέντρωση και με την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για τα εισοδήματα, μηδενίζουμε τον φόρο για νέους έως 25 ετών και μειώνουμε σημαντικά τον φόρο για νέους έως 30 ετών. Ενισχύουμε τις οικογένειες με παιδιά, με επιστροφές φόρου για τρίτεκνους και πολύτεκνους, ενώ όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027.

Η κυβέρνηση αποδεικνύει με συνέπεια ότι στηρίζει έμπρακτα τον πολίτη. Στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα, τη στέγη, την εργασία και την ελληνική οικογένεια. Η οικονομική μας πολιτική αποδίδει, δημιουργεί χώρο για μόνιμες ελαφρύνσεις και μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε δίκαια τους καρπούς της ανάπτυξης. Αυτό είναι το σταθερό μας στοίχημα για μια οικονομία πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική».

Πηγή: ΑΠΕ