Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση στην Ιερουσαλήμ, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων.

«Η Ελλάδα καταδικάζει κατηγορηματικά τη σημερινή φονική τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ», αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης για την επίτευξη σταθερότητας και ευημερίας και τον τερματισμό του κύκλου της βίας».