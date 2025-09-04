Στο άρθρο του Bloomberg για την Ελλάδα και την πάταξη της φοροδιαφυγής αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Φανταστείτε να έβγαινε το Bloomberg και να έλεγε ότι η Ελλάδα δεν τα πάει καθόλου καλά με την πάταξη της φοροδιαφυγής! Θα γινόταν χαμούλης: καταγγελίες της αντιπολίτευσης, οργισμένα σχόλια πολιτών στα social media. Χθες, όμως, που το Bloomberg υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πέτυχε σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής, η οποία δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη της μεσαίας τάξης για την αντιπολίτευση και ορισμένους αναλυτές ήταν απλώς Τετάρτη!», γράφει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και σημειώνει:

«Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι η πατρίδα μας πέτυχε “μια εντυπωσιακή δημοσιονομική ανατροπή που φάνταζε αδιανόητη πριν από λίγα χρόνια”. Ενώ φιλοξενούνται και δηλώσεις του επικεφαλής της αποστολής για την Ελλάδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Joong Shik Kang, ο οποίος υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής είναι «πραγματικά αξιοσημείωτα». Αφού τονίζει ότι η παραοικονομία ήταν 27% το 2009, προσθέτει: “η αλλαγή είναι τόσο σημαντική που αποτελεί case study για άλλες χώρες!”. Γιατί, άραγε, το θέμα αφήνει αδιάφορους όσους συστηματικά παριστάνουν ότι κατέχουν το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας; Διότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής έχει κατεξοχήν στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να αναγνωρίζουμε τις θετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει μια κυβέρνηση και οι οποίες είναι χρήσιμες για τους πολλούς;».

Και σημειώνει ο κ. Χατζηδάκης:

«Θυμάμαι το 2023 όταν ήμουν υπουργός Οικονομικών και ξεκινούσαμε την προσπάθεια, ήταν αρκετοί αυτοί που αμφισβητούσαν την αποφασιστικότητά μας. Πολύ περισσότερο μάλιστα όσον αφορά τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, η οποία είναι η πιο εμβληματική από τις 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Τελικά, και η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές έγινε πράξη και οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες, όπως η επέκταση του myDATA, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται. Και σήμερα, εμείς μπορούμε να πούμε πως ό,τι είπαμε το κάναμε. Και προσωπικά νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που ως αρμόδιος μέχρι πρόσφατα Υπουργός συνέβαλα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με έντονο κοινωνικό πρόσημο!».